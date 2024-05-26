İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Ayta eş-Şaab beldesinde bir hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geldi

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İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsrail bir yandan Gazze'ye yönelik operasyon ve baskılarını sürdürürken bir yandan da Lübnan ile kriz yaşamaya devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Ayta eş-Şaab beldesindeki bir motosiklete hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

İsrail ordusuna ait İHA, Hula beldesinde de bir motosikleti hedef aldı, saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hula'da ölen ve yaralananların kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Hüseyin Baydan adındaki mensubunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 316'ya yükseldi.

Hizbullah'tan yapılan diğer bir açıklamada, İsrail'in Ayta eş-Şaab beldesinde sivilleri hedef almasına misilleme olarak İsrail'in sınır üzerindeki askeri hedefleri ve yerleşim birimlerinin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ramsa, Liman ve Zibdin askeri üslerinin güdümlü füze ve roketlerle, Margaliot ve Snir yerleşim birimindeki bir binada konuşlanan İsrail askerlerinin de güdümlü füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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