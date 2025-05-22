Filistinli Esir İsrail Hapishanesinde Öldü

İsrail'in güneyindeki Sde Teiman Hapishanesi'nde Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1 Filistinli esir hayatını kaybetti.

Filistinli Esir İsrail Hapishanesinde Öldü

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarından bu yana ölen Filistinli esir sayısının 70'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada 33 yaşındaki Amr Avde'nin Sde Teiman Hapishanesi'nde hayatını kaybettiği aktarılırken, "Avde'nin 13 Mayıs 2023'te alıkonularak kötü şöhretli Sde Teiman'a götürüldüğü" ifade edildi.

İsrail ordusunun kara saldırılarının başladığı 2023 yılında Avde'nin aile fertleriyle birlikte alıkonulduğu belirtildi.

7 EKİM'DEN BERİ SÜRÜYOR

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Avde'nin İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 70'inci Filistinli olduğu ve bunların 44'ünün Gazzelilerden oluştuğuna vurgu yapıldı.

Hapishanelerdeki 70 Filistinlinin ölümüne ilişkin açıklamada, bunun "1967'den bu yana kayda geçen en kanlı dönemde en yüksek sayı" olduğuna dikkat çekildi.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 307'ye çıktığına işaret edildi.

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Kaynak: AA

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