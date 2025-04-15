Dünyanın En İyisine Trump Tehdidi! 2 Milyar Dolarlık Fonu Bıçak Gibi Kesti

Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin sağladığı fonu şartlara bağlaması sonrası geri adım atmadı. ABD yönetimi, Harvard Üniversitesi istedikleri şartları kabul etmeyince üniversitenin 2,2 milyar dolarlık fonunun dondurulduğunu açıkladı.

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Dünyanın En İyisine Trump Tehdidi! 2 Milyar Dolarlık Fonu Bıçak Gibi Kesti

Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Harvard Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidiyle karşı karşıya. Trump, göreve gelir gelmez yeni yönetim Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber'a 11 Nisan'da "Harvard son yıllarda federal yatırımı haklı çıkaran hem fikri hem de medeni koşullarını yerine getirmede başarısız oldu" satırlarının yer aldığı bir mektup gönderdi.

Dünyanın En İyisine Trump Tehdidi! 2 Milyar Dolarlık Fonu Bıçak Gibi Kesti - Resim : 1

HARVARD ŞARTLARI KABUL ETMEYİNCE...

Trump yönetiminin mektubunda ABD'nin Harvard Üniversitesi'ne yaptığı yatırımın 'bir hak olmadığını' belirtildi. Mektupta Harvard Üniversitesi'ne verilen fonun kesilmemesi için yönetim reformları, liyakate dayalı işe alım reformu, işe alımda bakış açısı çeşitliliği ve antisemitizm reformu şartlar sunuldu fakat Harvard Üniversitesi yönetimi bu şartları kabul etmeyeceğini açıkladı.

Dünyanın En İyisine Trump Tehdidi! 2 Milyar Dolarlık Fonu Bıçak Gibi Kesti - Resim : 2

Harvard Üniversitesi'nin açıklaması ABD yönetimini harekete geçirdi ve jet hızıyla okulun 2,2 milyar dolarlık fonu ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedeli donduruldu.

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Kaynak: AA

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