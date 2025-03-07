Dünyanın En İyi Üniversiteleri Belli Oldu: Türkiye'den Listeye Bakın Hangi Okullar Girdi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, dünyanın en iyi 3 bin üniversitesini açıkladı. Listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi yer alırken, Paris Cite Üniversitesi ikinci, Toronto Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, bu yıl listeye 126 üniversiteyle girerek son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.