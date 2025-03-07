Dünyanın En İyi Üniversiteleri Belli Oldu: Türkiye'den Listeye Bakın Hangi Okullar Girdi
ODTÜ University Ranking by Academic Performance Araştırma Laboratuvarı, dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. Listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi yer alırken Türkiye'den bakın hangi okullar listeye girmeyi başardı...
Kaynak: AA
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, dünyanın en iyi 3 bin üniversitesini açıkladı. Listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi yer alırken, Paris Cite Üniversitesi ikinci, Toronto Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, bu yıl listeye 126 üniversiteyle girerek son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
TÜRKİYE'DEN HANGİ OKULLAR LİSTEYE GİRDİ?
ODTÜ URAP, dünya çapındaki üniversiteleri makale sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası işbirliği gibi 6 farklı kriter doğrultusunda değerlendirdi
Bu kapsamda, Türkiye'den 11 üniversite ilk 1000’de yer alırken, 1001-1500 bandında 18 üniversite, 1501-2000 bandında 26 üniversite, 2001-2500 bandında 37 üniversite, 2501-3000 bandında ise 34 üniversite listede yer aldı.
Son yıllarda dünya sıralamalarındaki performansını artıran Türkiye, 2020 yılında 111, 2021’de 112, 2022’de 118, 2023’te 119 üniversiteyle listede yer alırken, 2024 yılında bu sayı 126’ya ulaşarak rekor seviyeye çıktı. İşte Türkiye'den en iyi dereceyi yapan üniversitelerin listesi...
TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ BELLİ OLDU
985. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
977.Yakın Doğu Üniversitesi
921.Atatürk Üniversitesi
903.Ege Üniversitesi
886.Gazi Üniversitesi
881.ODTÜ
862.Koç Üniversitesi
813.İstanbul Üniversitesi
760.Ankara Üniversitesi
712.İstanbul Teknik Üniversitesi
573.Hacettepe Üniversitesi
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ
10. Çin'den Peking Üniversitesi
9.ABD'den Stanford Üniversitesi
8.İngiltere'den Oxford Üniversitesi
7.Çin'den Tsinghua Üniversitesi
6.Çin'den Shanghai Jiao Tong Üniversitesi
5.Çin'den Zhejiang Üniversitesi
4.İngiltere'den College London Üniversitesi
3.Kanada'dan Toronto Üniversitesi
2.Fransa'dan Paris Cite Üniversitesi
1.ABD'den Harvard Üniversitesi