Almanya'da Apartmanda Kanlı Saldırı! Yaralılar Var
Almanya'nın Halle kentinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Olayda aralarında çocukların da olduğu 3 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Halle kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 yaşındaki bir çocukta dahil olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.
SALDIRI ÖNCESİ TARTIŞMA YAŞANMIŞ
Görgü tanıkları, apartmanda saldırı öncesi büyük bir tartışma yaşandığını belirtti. Polis, saldırganı saklandığı apartmanda gözaltına aldı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA