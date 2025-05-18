Almanya'da Apartmanda Kanlı Saldırı! Yaralılar Var

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Halle kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 yaşındaki bir çocukta dahil olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

SALDIRI ÖNCESİ TARTIŞMA YAŞANMIŞ

Görgü tanıkları, apartmanda saldırı öncesi büyük bir tartışma yaşandığını belirtti. Polis, saldırganı saklandığı apartmanda gözaltına aldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA