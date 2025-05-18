Almanya'da Apartmanda Kanlı Saldırı! Yaralılar Var

Almanya'nın Halle kentinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Olayda aralarında çocukların da olduğu 3 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Almanya'da Apartmanda Kanlı Saldırı! Yaralılar Var

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Halle kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 yaşındaki bir çocukta dahil olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Almanya'da Apartmanda Kanlı Saldırı! Yaralılar Var - Resim : 1

SALDIRI ÖNCESİ TARTIŞMA YAŞANMIŞ

Görgü tanıkları, apartmanda saldırı öncesi büyük bir tartışma yaşandığını belirtti. Polis, saldırganı saklandığı apartmanda gözaltına aldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya'da Bir Araçlı Saldırı Daha! Çok Sayıda Yaralı VarAlmanya'da Bir Araçlı Saldırı Daha! Çok Sayıda Yaralı VarDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Almanya
Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu
14 Yıl Sonra Bir İlk: Şam'dan Hac Kafilesi Yola Çıktı 14 Yıl Sonra Bir İlk: Şam'dan Hac Kafilesi Yola Çıktı
İsrail Gazze'de Ölüm Yağdırıyor! En Az 125 Kişi Öldü İsrail Gazze'de Ölüm Yağdırıyor! En Az 125 Kişi Öldü
Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek
Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak
İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir
Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı
İslam Memiş: İkinci Dalış Başlıyor Altında 'İkinci Dalış'a Dikkat! Uzman İsimden Kritik Uyarı