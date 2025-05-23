Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile Bir Araya Geldi: İşte Görüşmede Ele Alınan Konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile Bir Araya Geldi: İşte Görüşmede Ele Alınan Konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşıladığı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Basına kapalı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmaların sürdüğünü, iki ülkenin savunma sanayi ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

İspanya'nın, İsrail'in Gazze’deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortaya konacak ortak çabalar neticesinde Filistin'de zulmün son bulacağına inandığını kaydetti.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik hedefinde sapma olmadığını, üyelik sürecinin canlandırılması için Avrupa Birliğinden yapıcı adım beklendiğini dile getirdi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerine devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerde ele alınan esir değişimi gibi konuları güven artırıcı önemli bir adım olarak gördüğünü, savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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