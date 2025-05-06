Almanya'da Tarihi Kriz: CDU Lideri Friedrich Merz İlk Turda Başbakan Seçilemedi

Almanya siyasetinde bir ilk yaşandı. 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) mecliste toplam 628 sandalyesi bulunmasına rağmen CDU Genel Başkanı Merz, parlamentodan yeterli desteği alamayarak başbakanlık koltuğuna oturamadı.

İLK OYLAMADA SEÇİLEMEDİ

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis’te yapılan ilk oylamada başbakanlık için gerekli çoğunluğu sağlayamayarak seçilemedi. Merz, Meclis Başkanı Julia Klöckner yönetiminde yapılan gizli oylamada, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı. 316 oy eşiğini aşamayan Merz'in adaylığı ilk turda başarısızlıkla sonuçlandı.

307 'HAYIR' OYU ALDI

Toplam 621 milletvekilinin katıldığı oylamada 307 "hayır", 3 çekimser oy kullanıldı; 1 oy ise geçersiz sayıldı. Gerekli çoğunluğa ulaşılamamasının ardından Meclis Başkanı oturuma ara verdi.

ALMANYA SİYASETİNDE DÖNÜM NOKTASI

23 Şubat'taki erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda uzlaşan CDU/CSU ile SPD'nin mecliste 628 sandalyesi olmasına rağmen, Merz’in adaylığı yeterli desteği bulamadı. Bu sonuç, Almanya siyasetinde tarihi bir dönüm noktası olarak kayda geçti. Zira İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir başbakan adayı, meclisteki ilk oylamada parlamento desteğini alamadı.

Merz'in mazbatası için tüm hazırlıklar tamamlanmış olsa da yeterli oyu alamadı. Meclis'te yemin ederek göreve başlamayı planlayan Merz için bu sonuç adeta sürpriz oldu.

Merz’in, başbakan seçilebilmesi için gereken en az 316 milletvekilinin desteğini alamaması üzerine oturuma ara verildi. Verilen aranın ardından bugün başka bir oylama yapılmayacağı öğrenildi.

'TEKRAR ADAY GÖSTERECEĞİZ'

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn, CDU/CSU ve SPD’nin, Merz’i ikinci tur seçimler için tekrar aday göstereceğini söyledi.

İkinci tur seçimlerinin yapılmasına Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile birlikte karar verdiklerini belirten Spahn, “Bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil. Bu, birkaç gün içinde mi yoksa diğer meclis gruplarıyla varılacak bir mutabakatla daha erken bir tarihte mi olacak, henüz netleşmedi." ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Alman Anayasasında başbakanlık seçimini düzenleyen 63. maddeye göre, bir adayın seçilememesi halinde, Federal Meclis, oylamadan sonraki 14 gün içinde üyelerinin yarısından bir fazlasıyla tekrar seçim yapabiliyor. Eğer bir başbakan seçilemezse, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, en fazla oyu alan kişiyi başbakan olarak atayabiliyor. Bir diğer seçenek ise parlamentonun dağıtılıp yeniden seçim kararı alınması.

Kaynak: AA