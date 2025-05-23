CHP'li Gürer Sahadan Seslendi: Çiftçi İflasın Eşiğinde

Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan kriz her geçen gün derinleşirken, CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, sahada yaptığı incelemelerde üreticilerin içinde bulunduğu çıkmazı gözler önüne serdi. Gürer, özellikle hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerinin, yükselen yem maliyetleri ve düşük alım fiyatları nedeniyle üretimi sürdüremez hale geldiğini belirtti.

Gürer, yalnızca hayvan barınağı bulunan üreticilerin hayvancılığı terk etmeye başladığını vurgulayarak, "Kendi yemini üretmeyen üretici hayvanı elinden çıkarıyor. 12 ay boyunca hayvana yem verilmesi gerekiyor. Yoncanın tonu bazı bölgelerde 13.500 lirayı buldu. Bu maliyetlerle hayvancılık sürdürülemez" dedi.

SÜT YEMİ 700 TL'Yİ GEÇTİ

Kaba yem fiyatlarının yanı sıra süt yemindeki yüksek artışların da hayvan yetiştiricisini çaresiz bıraktığını belirten Gürer, "50 kiloluk süt yemi 700 lirayı geçti. Üretici bu fiyatlarla ayakta kalamaz. Hayvanını satmak istese alıcı yok, ürettiği ürünü satmak istese fiyat yerinde sayıyor. Mazot, gübre, tohum, ilaç her şey zamlandı ama ürün fiyatı artmıyor" diye konuştu.

Tarımın her kaleminde maliyetlerin katlandığını söyleyen Gürer, çiftçinin sırtındaki vergi yüküne dikkat çekerek, "Mazotta ÖTV ve KDV'yi kaldırın, destek vermeyin yeter. Bütçeden verilen 20 milyar lira desteğe karşılık 60 milyar lira vergi toplanıyor" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ: HAYVAN SATAMIYORUZ

Çiftçi Sadık Çiftçi ise yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle aktardı: "İki yıldır düzelmeyen bir tablo var. Gebe düvelerimizi satmak istiyoruz ama kimse almıyor. Tüccarlar ölü fiyat teklif ediyor. Kredilerle üretim yapıyoruz. Mazot 2.500 lira oldu. Gübreyi kartla alıyoruz, destek yetersiz. Kendi yemimizi üretmesek batardık."

Tarım ve hayvancılıktaki bu kriz, üreticilerin bir bir sektörden çekilmesine neden olurken, CHP'li Gürer, sürdürülebilir tarım için acil reform ve çiftçiye gerçekçi destek çağrısında bulundu.