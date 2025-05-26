Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlıklar Ne Kadar? Bayrama Sayılı Günler Kala Kurbanlık Fiyatları Netleşti

FİYATLARDA YÜZDE 30 ARTIŞ

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, geçtiğimiz yıla göre fiyatlarda ortalama %30 artış yaşandı. İstanbul’da dana canlı kilogram fiyatı 320 ila 350 TL arasında değişiyor. Bu verilere göre 400 kilogramlık bir büyükbaş hayvanın toplam fiyatı yaklaşık 130.000 ila 140.000 TL arasında değişiyor. 7 kişinin ortak girdiği büyükbaşlarda hisse başı fiyat 25.000 TL'den başlıyor. Küçükbaşta ise Trakya kıvırcık koyununun canlı kilogram fiyatı 380-400 TL, Karaman koyununun ise 350-380 TL aralığında. Canlı 40 kilogramlık bir küçükbaş hayvanın fiyatı ise ortalama 12.000 ila 15.000 TL arasında değişiyor.

KESİMHANE TERCİHİ ARTIYOR

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, kesim hizmeti de sunan satış noktalarında büyükbaş kurbanlıkların %90’ının satıldığını belirtti. Yücesan, çadır ve pazarlarda satışların yeni başladığını, ancak son yıllarda kesimhanesi olan yerlere olan ilginin arttığını ifade etti. Hijyen ve uzmanlık gerektiren kesim işlemleri nedeniyle vatandaşların bu tarz noktalara yöneldiğini söyledi.