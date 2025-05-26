Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlıklar Ne Kadar? Bayrama Sayılı Günler Kala Kurbanlık Fiyatları Netleşti
Kurban Bayramı'na yaklaşık 2 hafta kala kurbanlık satışlarında yoğunluk artmaya başladı. Hayvan pazarlarına gelen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar alıcılarıyla buluşurken, fiyatlar da netleşti. Küçükbaş kurbanlıklar 12.000 TL'den başlarken, büyükbaş hayvanlarda bir hisse bedeli 25.000 TL seviyesinden satılıyor.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Bayram öncesi dönemde hem besiciler hem de kasaplar yoğun mesaiye hazırlanıyor. Bu yıl toplamda 2,5 milyon küçükbaş ve 800.000 ila 850.000 arasında büyükbaş hayvanın satışa çıkması bekleniyor. Sektör temsilcileri, kesimhanesi bulunan yerlerde satışların daha erken hareketlendiğini belirtiyor. Pazar yerleri ve çadırların ise bayrama yakın günlerde daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.
FİYATLARDA YÜZDE 30 ARTIŞ
Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, geçtiğimiz yıla göre fiyatlarda ortalama %30 artış yaşandı. İstanbul’da dana canlı kilogram fiyatı 320 ila 350 TL arasında değişiyor. Bu verilere göre 400 kilogramlık bir büyükbaş hayvanın toplam fiyatı yaklaşık 130.000 ila 140.000 TL arasında değişiyor. 7 kişinin ortak girdiği büyükbaşlarda hisse başı fiyat 25.000 TL'den başlıyor. Küçükbaşta ise Trakya kıvırcık koyununun canlı kilogram fiyatı 380-400 TL, Karaman koyununun ise 350-380 TL aralığında. Canlı 40 kilogramlık bir küçükbaş hayvanın fiyatı ise ortalama 12.000 ila 15.000 TL arasında değişiyor.
KESİMHANE TERCİHİ ARTIYOR
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, kesim hizmeti de sunan satış noktalarında büyükbaş kurbanlıkların %90’ının satıldığını belirtti. Yücesan, çadır ve pazarlarda satışların yeni başladığını, ancak son yıllarda kesimhanesi olan yerlere olan ilginin arttığını ifade etti. Hijyen ve uzmanlık gerektiren kesim işlemleri nedeniyle vatandaşların bu tarz noktalara yöneldiğini söyledi.
PAZARA İNEN HAYVAN SAYISINDA AZALMA
Ahmet Yücesan ayrıca bu yıl pazara çıkan kurbanlık sayısında %20 oranında azalma yaşandığını belirtti. Besicilerin taşımakta zorlandıkları hayvanlardan zarar etmeleri nedeniyle daha az hayvan arz ettiğini, ancak satışların genel anlamda iyi gittiğini ve büyük kısmının satılacağının öngörüldüğünü ifade etti.
KASAPLARDA USTA SIKINTISI
Kurban Bayramı, kasaplar için de yoğun mesai anlamına geliyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, 3 günlük bayram sürecinde günde 16-17 saat çalıştıklarını belirtti. Usta kasap bulmakta zorlandıklarını vurgulayan Yardımcı, özellikle emekli ustalara yöneldiklerini söyledi. Günlük ücretlerin 5.000 TL’den başladığını, deneyim ve iş yoğunluğuna göre bu rakamın 10.000 TL’ye kadar çıktığını aktardı. Bir kasabın bayram boyunca 20.000 ila 30.000 TL arasında gelir elde edebileceği ifade ediliyor.
İŞLEME ÜCRETLERİ KİLOYA GÖRE BELİRLENİYOR
Kurban kesiminin ardından hayvanın parçalanması ve işlenmesi de ek maliyet oluşturuyor. Küçükbaş hayvan işleme ücreti ortalama 1.500 TL olarak belirlenirken, büyükbaşta bu rakam 2.400-2.500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Kilogram başına işleme fiyatı 80 TL olarak hesaplanıyor. Kıyma çekimi için ise kilogram başına ortalama ücret 20 ila 25 TL arasında değişiyor.
YETKİSİZ KİŞİLERDEN HİZMET ALINMAMASI UYARISI
Osman Yardımcı, kurbanlık etlerin ehil olmayan kişiler tarafından işlenmesinin hem hijyen açısından hem de yasal olarak sorun oluşturduğunu hatırlattı. Geçtiğimiz yıl bazı berberlerin veya akaryakıt istasyonlarında çalışan kişilerin kıyma çektiğini örnek gösteren Yardımcı, bu tür uygulamaların yasak olduğunu ve cezasının 80.000 TL'den başladığını belirtti. Vatandaşlara, etlerini mahalle kasaplarında hijyenik koşullarda işlemeleri çağrısında bulundu.