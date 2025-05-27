Çimtaş’tan 527 Milyon Dolarlık Rekor Hamle

SANAYİ İHRACATINDA KATMA DEĞERLİ ADIM

527,5 milyon dolarlık bu anlaşma, Türk sanayisi adına havacılık ve savunma gibi stratejik alanlarda katma değerli üretimin geldiği noktayı göstermesi bakımından önem taşıyor. Aynı zamanda, Çimtaş’ın global tedarik zincirindeki rolünü güçlendiren bu gelişme, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatına olan katkısını da artıracak nitelikte.