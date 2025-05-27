Çimtaş’tan 527 Milyon Dolarlık Rekor Hamle
Türk sanayisinin önemli aktörlerinden biri olan Enka İnşaat’ın iştiraki Çimtaş, havacılık endüstrisinde dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. Çimtaş Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Çimtaş Hassas İşleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ABD merkezli büyük bir havacılık şirketiyle 527,5 milyon dolar tutarında üretim sözleşmesi yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2026 ile 2033 yılları arasında geçerli olacak sözleşme, farklı havacılık bileşenlerinin üretimini kapsıyor. Bu anlaşmayla birlikte Çimtaş, yüksek hassasiyet gerektiren komponentlerin üretimini üstlenecek.
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİM GÜCÜ ÖNE ÇIKTI
Türk sanayisinin küresel ölçekte rekabet edebilecek nitelikte bir üretim gücüne sahip olduğunun altı çizilen açıklamada, Çimtaş’ın sahip olduğu ileri teknolojili üretim altyapısı ve mühendislik kabiliyetlerinin bu iş birliğinde belirleyici rol oynadığı belirtildi.
SANAYİ İHRACATINDA KATMA DEĞERLİ ADIM
527,5 milyon dolarlık bu anlaşma, Türk sanayisi adına havacılık ve savunma gibi stratejik alanlarda katma değerli üretimin geldiği noktayı göstermesi bakımından önem taşıyor. Aynı zamanda, Çimtaş’ın global tedarik zincirindeki rolünü güçlendiren bu gelişme, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatına olan katkısını da artıracak nitelikte.