O Bölgelerde Yazlığı Olanlar Dikkat! Karar Verildi, Gecelemenin ve Ağaçlara Dokunmanın 4 Milyon Cezası Var!

ÇALI VE AĞAÇ BUDAMANIN 100 BİN EURO CEZASI VAR

1 Mart–30 Eylül tarihleri arasında ağaç ve çalı budama işlemleri ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Bu dönemde yaban hayatı, özellikle kuşlar için koruma sağlanmaktadır. Yasa dışı müdahaleler 50 avrodan başlayıp bazı eyaletlerde 100 bin avroya kadar ( yaklaşık 4 milyon 427 bin lira) çıkabilen cezalarla sonuçlanabilir.

Bu kuralın bazı istisnaları vardır. Tehlike oluşturan ağaçlar veya kamu güvenliğini tehdit eden dallar yerel otorite kararıyla budanabilir.