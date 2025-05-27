O Bölgelerde Yazlığı Olanlar Dikkat! Karar Verildi, Gecelemenin ve Ağaçlara Dokunmanın 4 Milyon Cezası Var!
Almanya'da yazlık bahçelerin kullanımı sıkı yasal düzenlemelere tabidir ve Alman "Kleingarten" sisteminde birçok sınırlama mevcuttur. Bu kurallara uyulmaması durumunda yüksek para cezaları ve kira haklarının kaybı gibi ciddi yaptırımlar uygulanabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'daki küçük bahçeler, genellikle 200–400 metrekare arasında değişen arazilerdir ve tarım amaçlı kullanılmaları zorunludur. Federal Küçük Bahçe Yasası’na göre, bu arazilerin en az üçte biri meyve veya sebze yetiştirmek için ayrılmalıdır. Dinlenme amaçlı kullanım serbesttir ancak ikinci plandadır. Küçük ahşap bahçe evleri inşa edilebilir fakat bu yapılar daimi ikamet için uygun değildir.
YAZLIKTA GECELEMEK NEDEN YASAK?
Bahçeli evlerde kalıcı olarak gecelemek yasaktır. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:
Genellikle altyapı (su, kanalizasyon, ısıtma) yetersizdir.
Şehir planlamasında bu alanlar konut değil, dinlenme bölgesi olarak sınıflandırılır.
Konut düzenlemeleri ve vergi sistemleri bu alanları kapsamamaktadır.
Güvenlik ve yangın tedbirleri genellikle bulunmaz.
Uzun süreli geceleme, çevredeki sessizliği ve yaşam kalitesini bozabilir.
Bu kurala aykırı davrananlar birkaç yüz avroya kadar para cezasına çarptırılabilir. Kuralın tekrar ihlali kira sözleşmesinin iptaline kadar varabilir.
ÇALI VE AĞAÇ BUDAMANIN 100 BİN EURO CEZASI VAR
1 Mart–30 Eylül tarihleri arasında ağaç ve çalı budama işlemleri ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Bu dönemde yaban hayatı, özellikle kuşlar için koruma sağlanmaktadır. Yasa dışı müdahaleler 50 avrodan başlayıp bazı eyaletlerde 100 bin avroya kadar ( yaklaşık 4 milyon 427 bin lira) çıkabilen cezalarla sonuçlanabilir.
Bu kuralın bazı istisnaları vardır. Tehlike oluşturan ağaçlar veya kamu güvenliğini tehdit eden dallar yerel otorite kararıyla budanabilir.