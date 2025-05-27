Kredi Faiz Oranları Yeniden Şekillendi: 200 Bin Liranın Geri Ödeme Tablosu Değişti

BDDK verileriyle ortaya çıkan kredi gerilemesi, bankaları faiz oranlarında indirime yöneltti. İşte 200 bin TL için en uygun vadelerde güncel ödeme planları...

Kaynak: Haber Merkezi

İhtiyaç Kredisi Kredi Faiz Oranları
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Kredi Faiz Oranları Yeniden Şekillendi: 200 Bin Liranın Geri Ödeme Tablosu Değişti - Resim: 1

İhtiyaç kredilerine olan talep düşerken, bankalardan faiz indirimi hamlesi geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 16 Mayıs 2025 tarihli haftalık verilerine göre ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 626 milyar TL’ye gerileyerek son dört haftadaki yükseliş trendine ara verdi. Bu düşüşle birlikte, bazı bankalar faiz oranlarını aşağı çekmeye başladı.

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Kredi Faiz Oranları Yeniden Şekillendi: 200 Bin Liranın Geri Ödeme Tablosu Değişti - Resim: 2

Tüketicilerin yüksek maliyetli kredilere temkinli yaklaşması, piyasada yeni bir dengelenme sürecini beraberinde getiriyor. Bankalar da bu gelişme karşısında, özellikle düşük vadeli kredilerde faiz oranlarını revize ederek rekabeti artırmayı hedefliyor.

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Kredi Faiz Oranları Yeniden Şekillendi: 200 Bin Liranın Geri Ödeme Tablosu Değişti - Resim: 3

200 BİN LİRA KREDİ ÇEKENE EN UYGUN FAİZİ VEREN BANKALAR LİSTESİ

Bankalardan edinilen güncel bilgilere göre, 200 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için 12, 24 ve 36 ay vadeye göre en düşük faiz oranları ve aylık ödeme tutarları şu şekilde sıralanıyor:

12 Ay Vadeli Kredi – Albaraka Türk (Faiz Oranı: %3,50)
Kredi Tutarı: 200.000 TL

Aylık Taksit: 21.996 TL

Toplam Geri Ödeme: 265.102 TL

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Kredi Faiz Oranları Yeniden Şekillendi: 200 Bin Liranın Geri Ödeme Tablosu Değişti - Resim: 4

24 Ay Vadeli Kredi – ON Dijital Banka (Faiz Oranı: %2,99)
Kredi Tutarı: 200.000 TL

Aylık Taksit: 12.966 TL

Toplam Geri Ödeme: 312.336 TL

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Kredi Faiz Oranları Yeniden Şekillendi: 200 Bin Liranın Geri Ödeme Tablosu Değişti - Resim: 5

36 Ay Vadeli Kredi – QNB Finansbank / DenizBank (Faiz Oranı: %3,39)
Kredi Tutarı: 200.000 TL

Aylık Taksit: 11.182 TL

Toplam Geri Ödeme: 403.670 TL

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Kredi Faiz Oranları Yeniden Şekillendi: 200 Bin Liranın Geri Ödeme Tablosu Değişti - Resim: 6

FAİZLERDEKİ GERİLEME TÜKETİCİ TERCİHLERİNİ ETKİLEDİ

Ekonomik belirsizlikler karşısında kredi faizlerinin tırmanması, vatandaşları kredi kullanımı konusunda daha seçici hale getirirken, bankalar da bu eğilime karşı faizleri kısmen geri çekerek yeni bir denge arayışına girdi. Özellikle kısa vadeli kredilerde maliyetlerin düşmesi dikkat çekerken, uzun vadeli ödeme planlarında ise toplam maliyetin yükseldiği görülüyor.

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Kredi Faiz Oranları Yeniden Şekillendi: 200 Bin Liranın Geri Ödeme Tablosu Değişti - Resim: 7

Uzmanlar, kredi kullanmayı düşünen tüketicilerin vade süresini seçerken yalnızca taksit tutarını değil, toplam geri ödeme yükünü de dikkate alması gerektiğini belirtiyor.

Uyarı: Yukarıda yer alan faiz oranları ve ödeme planları genel bilgilendirme amaçlıdır. Her müşterinin kredi notuna, gelir durumuna ve bankanın uyguladığı politikalara göre farklılık gösterebilir. Güncel oranlar ve kişisel ödeme planları için bankaların resmi internet siteleri ya da şubeleriyle doğrudan iletişime geçilmesi önerilir.

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