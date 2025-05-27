Kredi Faiz Oranları Yeniden Şekillendi: 200 Bin Liranın Geri Ödeme Tablosu Değişti

İhtiyaç kredilerine olan talep düşerken, bankalardan faiz indirimi hamlesi geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 16 Mayıs 2025 tarihli haftalık verilerine göre ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 626 milyar TL’ye gerileyerek son dört haftadaki yükseliş trendine ara verdi. Bu düşüşle birlikte, bazı bankalar faiz oranlarını aşağı çekmeye başladı.