Sabancı Holding’de 6 Yıl Sonra Bayrak Değişimi: Yeni CEO Belli Oldu

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Sabancı Holding'in tepe yönetiminde kritik bir bayrak değişimi yaşandı. Şirketten yapılan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu açıklamasına göre mevcut CEO ve yönetim kurulu üyesi Cenk Alper kendi isteğiyle görevinden 31 Mayıs 2025 tarihinde ayrılıyor.

Alper'in yerine Kıvanç Zaimler CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

1 HAZİRAN'DA GÖREVE BAŞLAYACAK

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu'nun 29 Mayıs 2025 tarihli toplantısında;

Sn. Cenk ALPER'in Chief Executive Officer ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla ayrılma talebinin kabulüne; 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Kıvanç ZAİMLER'in Chief Executive Officer ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimize Chief Executive Officer ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sn. Kıvanç Zaimler, 1992-2008 yılları arasında özel sektörde çeşitli yönetici pozisyonlarında görev almıştır. 2008 yılında Enerjisa bünyesine katılan Zaimler; doğal gaz ticareti, dağıtım ve perakende şirketlerinde Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiş, sonrasında Enerjisa CEO'su olarak görev yapmış ve 2018 yılında gerçekleştirilen şirketin halka arz sürecinde aktif rol oynamıştır. Temmuz 2018 itibarıyla Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak, enerji, iklim teknolojileri ve bilişim alanındaki Sabancı Topluluğu şirketlerinin yönetim kurullarında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev üstlenen Zaimler, yeni göreviyle birlikte mevcut görev ve sorumluluklarını da sürdürecektir."

KIVANÇ ZAİMLER KİMDİR?

Kıvanç Zaimler, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca, Sabancı Holding’in enerji ve iklim teknolojileri alanındaki uluslararası yatırımlarını yöneten Sabancı İklim Teknolojileri ve ABD merkezli Sabancı Renewables’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Hayatı

Zaimler, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Berlin Teknik Üniversitesi’nde eğitim almıştır. 1992-2008 yılları arasında özel sektörde çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunmuş ve bu süre zarfında farklı alanlarda deneyim kazanmıştır.

Enerjisa’daki Rolü

2008 yılında Enerjisa’ya katılan Zaimler, doğal gaz ticareti ve sonrasında dağıtım ve perakende şirketlerinde Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuş ve Enerjisa CEO’su olarak atanmıştır. 2018 yılında Enerjisa’nın halka arzında önemli bir rol oynamıştır.

Sabancı Holding’deki Görevleri

Temmuz 2018’den itibaren Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı olarak görev yapan Zaimler, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca, Sabancı Holding’in dijital odaklı küresel teknoloji şirketi SabancıDx’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Sivil Toplum ve Uluslararası Katılım

Zaimler, enerji sektöründeki görevlerinin yanı sıra, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak yer almaktadır. Bu kapsamda, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Yönetim Kurulu Üyeliği, SHURA Danışma Konseyi Üyeliği ve Elektrik Dağıtım Şirketleri Derneği (ELDER) Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

Özel Hayatı

Kıvanç Zaimler, 49 yaşında, evli ve bir çocuk babasıdır. Zaimler’in profesyonel basketbol geçmişine sahiptir.

Kaynak: Haber Merkezi