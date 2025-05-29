Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı! Deprem Bölgesi İçin Yeni Karar

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir açıklama yaparak deprem bölgesindeki mücbir sebep halinin 6 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı! Deprem Bölgesi İçin Yeni Karar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesindeki küçük ve orta ölçekli mükellefler için mücbir sebep halinin 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yasanın tanıdığı son yetkiyi kullanarak bu kararı aldıklarını belirtti.

Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Deprem bölgesindeki mücbir sebep halini kanunun verdiği son yetkiyi kullanarak küçük ve orta ölçekli mükelleflerimiz için 6 ay daha uzatıyoruz. Esnafımız başta olmak üzere bölgedeki işletmelerimize destek oluyor, depremin yaralarını birlikte sarıyoruz.”

İŞTE YENİ TARİH...

Bu karar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki cirosu 2,5 milyon liranın altındaki işletmeleri kapsıyor. Mücbir sebep hali, daha önce 31 Mayıs 2025’te sona erecekken, yeni kararla 30 Kasım 2025’e kadar uzatılmış oldu.

Bakan Şimşek’in bu açıklaması, deprem bölgesindeki esnaf ve işletmelerden gelen talepler doğrultusunda alındı. Karar, bölgedeki mükelleflerin vergi ve diğer mali yükümlülüklerini yerine getirme sürelerini erteleyerek ekonomik toparlanma süreçlerine destek olmayı amaçlıyor. Ancak, sosyal medyada bazı kullanıcılar kararı yeterli bulmayarak daha kapsamlı destek taleplerini dile getirdi.

Doğal Afetlerde Askıya Alınabilecek! Resmi Gazete'den DSİ KararıDoğal Afetlerde Askıya Alınabilecek! Resmi Gazete'den DSİ KararıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mehmet Şimşek Deprem
Son Güncelleme:
Sabancı Holding’de 6 Yıl Sonra Bayrak Değişimi: Yeni CEO Belli Oldu Sabancı Holding’de 6 Yıl Sonra Bayrak Değişimi: Yeni CEO Belli Oldu
Sık Sulamak Gerekmiyor: İşte Çölde Bile Yaşatabileceğiniz 5 Dayanıklı Çiçek Sık Sulamak Gerekmiyor: İşte Çölde Bile Yaşatabileceğiniz 5 Dayanıklı Çiçek
Bahçenizde ve Balkonunuzda Mis Gibi Bir Rüya: Muhteşem Kokular Yayan 7 Etkileyici Çiçek Bahçenizde ve Balkonunuzda Mis Gibi Bir Rüya: Muhteşem Kokular Yayan 7 Etkileyici Çiçek
Hakan Kara: Riski Çok Büyük Hakan Kara: Riski Çok Büyük
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: İsa Karakaş Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında...
TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta
Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak
Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı
Türkiye'de Satılan Ünlü Deodorant Markasında Büyük Skandal: Sakın Kullanmayın Ünlü Deodorant Markasında Skandal