Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı! Deprem Bölgesi İçin Yeni Karar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesindeki küçük ve orta ölçekli mükellefler için mücbir sebep halinin 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yasanın tanıdığı son yetkiyi kullanarak bu kararı aldıklarını belirtti.

Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Deprem bölgesindeki mücbir sebep halini kanunun verdiği son yetkiyi kullanarak küçük ve orta ölçekli mükelleflerimiz için 6 ay daha uzatıyoruz. Esnafımız başta olmak üzere bölgedeki işletmelerimize destek oluyor, depremin yaralarını birlikte sarıyoruz.”

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Bu karar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki cirosu 2,5 milyon liranın altındaki işletmeleri kapsıyor. Mücbir sebep hali, daha önce 31 Mayıs 2025’te sona erecekken, yeni kararla 30 Kasım 2025’e kadar uzatılmış oldu.

Bakan Şimşek’in bu açıklaması, deprem bölgesindeki esnaf ve işletmelerden gelen talepler doğrultusunda alındı. Karar, bölgedeki mükelleflerin vergi ve diğer mali yükümlülüklerini yerine getirme sürelerini erteleyerek ekonomik toparlanma süreçlerine destek olmayı amaçlıyor. Ancak, sosyal medyada bazı kullanıcılar kararı yeterli bulmayarak daha kapsamlı destek taleplerini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi