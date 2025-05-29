Hakan Kara: Riski Çok Büyük

KTO Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara konuşmacı olarak katıldı. Programa ayrıca KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru, TİMDER ve KONTİMDER yöneticileri ile çok sayıda sektör temsilcisi iştirak etti.

İŞ DÜNYASI EKONOMİK DÖNÜŞÜME DİRENCİNİ ORTAYA KOYDU

Açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru, son 5 yılda küresel ölçekte yaşanan krizlerin etkilerine dikkat çekerek, pandemi, enerji maliyetlerindeki artış, jeopolitik gerilimler ve sıkı para politikalarının dünya ekonomilerinde kırılganlığı artırdığını ifade etti. Türkiye’nin de bu süreci ekonomik istikrarı korumaya yönelik adımlarla yönettiğini vurgulayan Fahrettin Doğru, Konya’nın ise üretim, yatırım ve ihracattaki istikrarıyla öne çıktığını belirtti.

KÜRESEL DÖNÜŞÜM VE REEL SEKTÖRE ETKİLERİ

KONTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tetik ise, 2024 yılı itibarıyla dünyada jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin yoğunlaştığını ifade etti. Teknolojik dönüşümün de bu sürece eşlik ettiğini belirten Ali Tetik, değişen küresel dengelerin Türkiye ekonomisine etkilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi. Reel sektörün finansmana erişim ve yüksek faiz gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Ali Tetik, reformcu politikaların önemine dikkat çekti.

TÜRKİYE TİCARET SAVAŞLARINDAN SINIRLI ETKİLENİYOR

Prof. Dr. Ali Hakan Kara sunumunda, küresel ekonomide artan belirsizlikler, ticaret savaşları ve kutuplaşma eğilimlerine dikkat çekti. ABD’nin gümrük politikalarının dünya ticaretine yön verdiğini belirten Ali Hakan Kara, 2008 krizinden bu yana ticaret hacmindeki yavaşlamanın sürdüğünü ve bu sürecin Türkiye’yi de etkilediğini ifade etti. Türkiye’nin ABD ve Çin pazarına düşük oranda bağımlı olması nedeniyle ticaret savaşlarından sınırlı etkileneceğini kaydetti.

ENFLASYON VE FAİZLER EKONOMİK DENGELERİ ZORLUYOR

Türkiye’nin küresel enflasyon sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını hatırlatan Ali Hakan Kara, Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre Türkiye’nin dünyanın en yüksek 6. enflasyon oranına sahip ülkesi olduğunu belirtti. Enflasyon beklentilerinde son dönemde iyileşme olsa da hedeflerin üzerinde seyreden rakamların ciddi riskler barındırdığını söyledi. Maliye politikasının para politikasına daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı.

YAVAŞLAYAN BÜYÜME, ZAYIFLAYAN SANAYİ ÜRETİMİ

Ali Hakan Kara, son dönemde artan faizlerin reel sektördeki baskıyı artırdığını, şirketlerin karşı karşıya kaldığı reel faiz oranlarının tarihi seviyelere ulaştığını ifade etti. Sanayi üretiminin yavaş seyrettiğini, buna karşın tüketimin hızla arttığını belirten Ali Hakan Kara, tüketim malı ithalatının ilk kez yatırım malı ithalatını geçtiğini vurguladı. Konut sektöründe ise yüksek faizlerin talebi daralttığını, fiyat artışlarının ise enflasyonun gerisinde kaldığını dile getirdi. İnşaat sektörünün milli gelirdeki payının %6 seviyesinde olduğunu aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi