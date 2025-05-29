Anne Babalar Dikkat! Bu Bebek Zıbınları Tehlike Saçıyor: Hemen Kullanmayı Bırakın

Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek sağlığına yönelik endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Macy’s mağazalarında satılan Holiday Lane markasına ait bebek pijamaları, sağlık ve güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağrıldı. Yetkililer, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAN DOLAŞIMINI ENGELLEYEBİLİR

Geri çağırma kararının temelinde, bebek pijamalarının ayak bilek kısmındaki elastik bantın fazla sıkı olması yer alıyor. Bu durumun bebeklerde kan dolaşımını kısıtlayabileceği ve ciddi yaralanmalara yol açabileceği bildirildi.

Yetkililer, bu ürünlerin kullanılmaması ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tüketicilere, geri çağrılan ürünleri mağazalara götürmek yerine doğrudan Macy’s müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeleri çağrısı yapıldı. Firma, geri ödeme ve değişim işlemlerinin doğrudan kendileri aracılığıyla yürütüleceğini belirtti.

BU ÜRÜNÜ KULLANMAYI HEMEN BIRAKIN

Holiday Lane markalı bu pijamaların kullanımının bebek sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirten yetkililer, ebeveynlerin ürünleri acilen kullanımdan kaldırmasını ve gerekli işlemleri başlatmasını istedi.

İşte geri çağrılan ürünler:

Kaynak: Haber Merkezi