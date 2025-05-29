Anne Babalar Dikkat! Bu Bebek Zıbınları Tehlike Saçıyor: Hemen Kullanmayı Bırakın

Macy’s mağazalarında satılan Holiday Lane markalı bebek pijamaları, ayak bileklerindeki sıkı elastik yapısı nedeniyle kan dolaşımını engelleme riski taşıyor. Yetkililer, aileleri ürünü derhal kullanmayı bırakmaları ve Macy’s ile iletişime geçmeleri konusunda uyardı.

Anne Babalar Dikkat! Bu Bebek Zıbınları Tehlike Saçıyor: Hemen Kullanmayı Bırakın

Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek sağlığına yönelik endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Macy’s mağazalarında satılan Holiday Lane markasına ait bebek pijamaları, sağlık ve güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağrıldı. Yetkililer, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAN DOLAŞIMINI ENGELLEYEBİLİR

Geri çağırma kararının temelinde, bebek pijamalarının ayak bilek kısmındaki elastik bantın fazla sıkı olması yer alıyor. Bu durumun bebeklerde kan dolaşımını kısıtlayabileceği ve ciddi yaralanmalara yol açabileceği bildirildi.

Anne Babalar Dikkat! Bu Bebek Zıbınları Tehlike Saçıyor: Hemen Kullanmayı Bırakın - Resim : 1

Yetkililer, bu ürünlerin kullanılmaması ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tüketicilere, geri çağrılan ürünleri mağazalara götürmek yerine doğrudan Macy’s müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeleri çağrısı yapıldı. Firma, geri ödeme ve değişim işlemlerinin doğrudan kendileri aracılığıyla yürütüleceğini belirtti.

BU ÜRÜNÜ KULLANMAYI HEMEN BIRAKIN

Holiday Lane markalı bu pijamaların kullanımının bebek sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirten yetkililer, ebeveynlerin ürünleri acilen kullanımdan kaldırmasını ve gerekli işlemleri başlatmasını istedi.

İşte geri çağrılan ürünler:

Anne Babalar Dikkat! Bu Bebek Zıbınları Tehlike Saçıyor: Hemen Kullanmayı Bırakın - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

DOĞUM YARDIMI 2025 ÖDEMESİ: Doğum Yardımı Parası Yattı mı, ne Zaman Yatacak? 5000 TL Doğum Parası Sorgulama DOĞUM YARDIMI 2025 ÖDEMESİ: Doğum Yardımı Parası Yattı mı, ne Zaman Yatacak?
Buzdolabınızda Koku Varsa Bu Noktaya Dikkat! Buzdolabınızda Koku Varsa Bu Noktaya Dikkat!
Bilgisayar ve Telefon Ekranından Uzaklaşmanın 5 Eğlenceli Yolu Bilgisayar ve Telefon Ekranından Uzaklaşmanın 5 Eğlenceli Yolu
Salatanın Yanına Ekilirse İki Kat Hasat Ediliyor! Bu Sebzeler Birbirinden Besleniyor Salatanın Yanına Ekilirse İki Kat Hasat Ediliyor! Bu Sebzeler Birbirinden Besleniyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: İsa Karakaş Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında...
TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta
Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak
Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı Sabancı Holding Tüm Hisselerini 1 Dolara Devretti! Duyan Şaştı Kaldı
Türkiye'de Satılan Ünlü Deodorant Markasında Büyük Skandal: Sakın Kullanmayın Ünlü Deodorant Markasında Skandal