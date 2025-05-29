Anne Babalar Dikkat! Bu Bebek Zıbınları Tehlike Saçıyor: Hemen Kullanmayı Bırakın
Macy’s mağazalarında satılan Holiday Lane markalı bebek pijamaları, ayak bileklerindeki sıkı elastik yapısı nedeniyle kan dolaşımını engelleme riski taşıyor. Yetkililer, aileleri ürünü derhal kullanmayı bırakmaları ve Macy’s ile iletişime geçmeleri konusunda uyardı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek sağlığına yönelik endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Macy’s mağazalarında satılan Holiday Lane markasına ait bebek pijamaları, sağlık ve güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağrıldı. Yetkililer, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
KAN DOLAŞIMINI ENGELLEYEBİLİR
Geri çağırma kararının temelinde, bebek pijamalarının ayak bilek kısmındaki elastik bantın fazla sıkı olması yer alıyor. Bu durumun bebeklerde kan dolaşımını kısıtlayabileceği ve ciddi yaralanmalara yol açabileceği bildirildi.
Yetkililer, bu ürünlerin kullanılmaması ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Tüketicilere, geri çağrılan ürünleri mağazalara götürmek yerine doğrudan Macy’s müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeleri çağrısı yapıldı. Firma, geri ödeme ve değişim işlemlerinin doğrudan kendileri aracılığıyla yürütüleceğini belirtti.
BU ÜRÜNÜ KULLANMAYI HEMEN BIRAKIN
Holiday Lane markalı bu pijamaların kullanımının bebek sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirten yetkililer, ebeveynlerin ürünleri acilen kullanımdan kaldırmasını ve gerekli işlemleri başlatmasını istedi.
İşte geri çağrılan ürünler:
Kaynak: Haber Merkezi