DOĞUM YARDIMI 2025 ÖDEMESİ: Doğum Yardımı Parası Yattı mı, ne Zaman Yatacak? 5000 TL Doğum Parası Sorgulama

Doğum yardımı ödeme e-devlet sorgulama ekranı, başvuru işlemlerini tamamlayanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki doğum yardımı parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 5000 TL doğum parası sorgulama...

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DOĞUM YARDIMI 2025 ÖDEMESİ: Doğum Yardımı Parası Yattı mı, ne Zaman Yatacak? 5000 TL Doğum Parası Sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen doğum yardımı programı, 2025 yılında kapsamlı şekilde güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası gözler doğum parası ödemelerine çevrildi. Vatandaşlar, "Doğum yardımı parası yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını ararken, e-Devlet üzerinden sorgulama ekranı da erişime açıldı. İşte 5000 TL doğum parası sorgulama...

2025 DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Doğum yardımı ödemeleri, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu ödeme programı kapsamında toplamda 1,2 milyar TL destek sağlanacak. Ödemelerin, 163 binin üzerinde aileye ulaştırılması planlanıyor.

e-DEVLET DOĞUM YARDIMI SORGULAMA

DOĞUM YARDIMI 2025 ÖDEMESİ: Doğum Yardımı Parası Yattı mı, ne Zaman Yatacak? 5000 TL Doğum Parası Sorgulama - Resim : 1

Doğum yardımı başvurusu onaylanan vatandaşlar, ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edebiliyor. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra, arama bölümüne “Doğum Yardımı Başvuru Sonucu” yazarak sorgulama yapılabilir.

DOĞUM YARDIMI PARASI NASIL VE NEREYE YATIRILIYOR?

Destek ödemeleri, başvuru sırasında bildirilen IBAN numaralarına otomatik olarak aktarılıyor. IBAN bilgisi olmayan vatandaşlar için ödemeler, PTT şubeleri üzerinden gerçekleştiriliyor.

2025 DOĞUM PARASI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2025 yılında artırılan doğum yardımı ödemeleri şu şekildedir:

İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL

İkinci çocuk için: 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: 5 yıl boyunca aylık 5.000 TL

Bu yeni destekler, "2025 Aile Yılı" kapsamında çok çocuklu ailelerin teşvik edilmesini ve ekonomik anlamda desteklenmesini amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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