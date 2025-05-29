Araç Sahipleri Dikkat! 2 Dakika Durmak Bile Büyük Ceza Getirebilir
Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte sitelerde kurulan şarj istasyonlarına izinsiz park sorunu büyüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, bu alanların “boş otopark” gibi görülerek kullanıldığını ve bunun ciddi bir sorun haline geldiğini ifade etti. Sağır, şarj istasyonlarına izinsiz şekilde park edenlere yönelik idari yaptırımların yasal zemine oturtulması gerektiğini söyledi.
Kaynak: AA
TESKON Başkanı Yahya Sağır, elektrikli araçlar için oluşturulan şarj noktalarının sıradan otoparklardan farklı olduğunu vurguladı. Sağır, “Bu noktalar yalnızca ortak alan değil; belirli standartlara göre tesis edilmiş, özel amaçlı alanlardır. Ancak birçok sitede bu alanlar boş yer zannedilip araçlar park ediliyor. Bu davranış hem hukuki açıdan sakıncalı hem de toplumsal sorumlulukla bağdaşmıyor” dedi.
YASAL DÜZENLEME VE CEZA TALEBİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2021 yılında yayımladığı düzenlemeyi hatırlatan Sağır, şarj istasyonlarının teknik ve işletim kurallarının net bir şekilde belirlendiğini söyledi. Buna rağmen kurallara uyulmadığını belirten Sağır, şarj noktalarının amacı dışında kullanımının engellenmesi için açık ve caydırıcı idari para cezalarının getirilmesi gerektiğini dile getirdi.
SİTE YÖNETİMLERİNE SORUMLULUK ÇAĞRISI
İzinsiz parkın sadece bir görgü meselesi değil, aynı zamanda çevreye ve teknolojiye duyarsızlık olduğunu vurgulayan Sağır, “Site ve apartmanlardaki elektrikli şarj istasyonları sadece ortak alan değil, belirli teknik şartlara göre oluşturulmuş özel kullanım yerleridir. Bu bölgelerin işgal edilmesi, sadece bir komşuluk ayıbı değil, aynı zamanda hukuken de ciddi bir ihlaldir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili maddesi herkesin ortak alanları kullanırken birbirine saygı göstermesini zorunlu kılar” diye konuştu.
Site yönetimlerinin de bu konuda aktif rol alması gerektiğine dikkat çeken Sağır, “Site yönetimleri ve denetim kurulları, şarj alanlarının işleviyle ilgili bilgilendirme yapmalı, uygun uyarı levhaları koymalı, site iç yönergelerine bu kurallar açıkça yazılmalı. Gerekirse tekrarlı ihlallerde Kabahatler Kanunu kapsamında işlem başlatılmalı. Çünkü bu sadece bir park ihlali değil, enerjiye, çevreye ve gelişen teknolojiye saygısızlıktır.” ifadelerini kullandı.