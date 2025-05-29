Araç Sahipleri Dikkat! 2 Dakika Durmak Bile Büyük Ceza Getirebilir

SİTE YÖNETİMLERİNE SORUMLULUK ÇAĞRISI

İzinsiz parkın sadece bir görgü meselesi değil, aynı zamanda çevreye ve teknolojiye duyarsızlık olduğunu vurgulayan Sağır, “Site ve apartmanlardaki elektrikli şarj istasyonları sadece ortak alan değil, belirli teknik şartlara göre oluşturulmuş özel kullanım yerleridir. Bu bölgelerin işgal edilmesi, sadece bir komşuluk ayıbı değil, aynı zamanda hukuken de ciddi bir ihlaldir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili maddesi herkesin ortak alanları kullanırken birbirine saygı göstermesini zorunlu kılar” diye konuştu.