Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Mezarına Ziyaretçi Akını

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ani ölümüyle Türkiye'yi yasa boğdu. Vasiyeti üzerine Trabzon Maçka'ya defnedilen Konak'ın mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Konak için dualar edilirken, kabri çiçeklerle donatıldı.

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Mezarına Ziyaretçi Akını

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser sırasında kalp krizi geçirdi. Volkan Konak, Mağusa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu.

Volkan Konak İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Trabzon'a uğurlandı. Trabzon'da Konak'ı binlerce kişi karşıladı. Defin sırasında gözyaşları sel oldu.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Mezarına Ziyaretçi Akını - Resim : 1

Volkan Konak vasiyeti üzerine babasının kabrinin yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi. Konak'ın kabrine, sevenleri akın etti. Hayranları, Konak'ı dualar ve ağıtlarla andı.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Mezarına Ziyaretçi Akını - Resim : 2

'ONUN GİBİSİ BİR DAHA GELMEZ'

Konak'ın köylüsü Birgül Aydın, İstanbul'dan ailesi adına cenaze törenine katılmak için geldiğini ifade ederek, "Bir daha böyle bir sanatçının gelmesi mümkün değil. Biz onu türküleriyle, şiirleriyle büyüdük. Sanki bir ağabeyimi kaybetmiş gibiyim" dedi.

Konak'ın cenazesine katılmak için Kayseri'den gelen Yusuf Çavuşoğlu, "Sanat camiasının ve hepimizin başı sağ olsun. Volkan Konak çok sevilen bir sanatçıydı. Biz de ailesine başsağlığı dilemek adına Kayseri'den geldik. Bir daha Volkan Konak gibisi bir daha gelmez" dedi.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Mezarına Ziyaretçi Akını - Resim : 3

'BÜYÜK KAYIP'

Konak’ın akrabası Güzide Uzun, "Volkan, bizim canımız ciğerimiz, akrabamız. Çok büyük bir kayıp. Tam bir vatansever, insanlar arasında ayrım yapmayan, çocuklar ve gençler için canını vermeye hazır olan. Onu anılarımızla yaşatacağız. Her gün bu yollardan geçerken ona selam vereceğim. Olmayı en çok istediği yerde hayatını kaybetti. O bizim onurumuz. Vasiyeti yerine geldi" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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