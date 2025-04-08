Tamir Etmek İstediği Tırın Altında Can Verdi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, arızalanan tırını tamir etmeye çalışan 31 yaşındaki sürücü Erdem Kandırmış, lastiğin altında kalarak hayatını kaybetti.

Tamir Etmek İstediği Tırın Altında Can Verdi

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Biga’ya bağlı Güvemalan köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 45 AGF 749 plakalı tır arıza yapınca, sürücü Erdem Kandırmış aracını istasyonun park alanına çekerek arızayı kontrol etmek için altına girdi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle lastiğin altında kalan Kandırmış’ı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kandırmış’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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