CHP Kurultayı'nın İptal Davasında Yeni Gelişme

CHP'ye kurultay iptali davasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 2 Kurultayın iptali davası 30 Haziran'a ertelendi.

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CHP Kurultayı'nın İptal Davasında Yeni Gelişme

CHP’den ihraç edilen ve aralarında eksi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da yer aldığı delegelerin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı mahkemelerde açtığı dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüsü Kurultay'ın iptali istemiyle açılan dava 30 Haziran'a ertelendi.

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada ihtiyati tedbir kararlarının reddine karar verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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