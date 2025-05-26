Kabine Değişiyor mu? Kulislerde Konuşulanlar Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yerel seçimlerin ardından sinyalini verdiği kabine değişikliğiyle ilgili Ankara kulislerinde hareketlilik sürüyor. Son olarak TGRT Haber’e konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, önemli iddialarda bulundu. Kulat, kabinede 8 bakanın görevden alınacağını ve iki yeni bakanlıkla birlikte kabinenin 18’e çıkacağını öne sürdü.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Kulat’ın aktardığına göre Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrılacak, böylece toplamda 10 bakanlık değişikliği yaşanacak. Ayrıca kabineye bazı milletvekillerinin dahil olabileceği, geri kalan isimlerin ise dışarıdan atanacağı konuşuluyor. Bu kapsamda Çarşamba günü yapılacak Grup Başkanvekili seçiminin de ipuçları taşıdığı ifade ediliyor.

DEĞİŞİKLİK NE ZAMAN?

Değişimin zamanı konusunda da kulislerde bazı tarihler telaffuz ediliyor. Mehmet Ali Kulat, kabine değişikliğinin bayramdan sonra, 14-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşebileceğini söyledi. Erdoğan’ın aynı tarihlerde üst düzey bürokrasiye yönelik atamaları da yapacağı ve müsteşarlık sistemini yeniden gündeme alacağı konuşuluyor.

'GÖREVDE KALACAK İSİMLER' KULİSİ

Öte yandan yerini koruyacağı iddia edilen bazı isimler de dikkat çekiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın görevlerine devam edeceği dile getiriliyor. Ancak kulislerde, Erdoğan’ın son dakikada sürpriz değişiklikler yapabileceği ihtimali de sıkça dile getiriliyor.

Kaynak: TGRT Haber