MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e 'Sosyalizm' Tepkisi... 'Siz Bürokratsınız'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sosyalist Enternasyonal toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel'e eleştirilerde bulundu. Yıldız, Özel'e partisinin bürokrat kökenli olduğunu söyleyerek CHP'nin solu sadece söylem olarak kullandığını belirtti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e 'Sosyalizm' Tepkisi... 'Siz Bürokratsınız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal buluşmasındaki açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında, dünya genelinde sağ ideolojili rejimlerin yükselişe geçtiğini ve bunun popülist bir tutum olduğunu anlatan Özgür Özel'in, buluşmanın kapanış konuşmasını da yapacağı öğrenildi. Bu duruma MHP'den bir tepki geldi. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

CHP'nin Sosyalist Enternasyonal toplantısının ev sahipliğini üstlendiğini söyleyerek "Başkan Yardımcısı Sayın Özgür Özel kapanış konuşması yapacakmış. Sosyalizmin de Sosyalist Enternasyonelin de dünyada hiçbir siyasal ve özgül ağırlığının kalmaması bir yana, toplantıya katılan 89 partinin büyük çoğunluğuyla türdeş nitelikler taşımaz" ifadelerini kullandı ve CHP'nin sınıf politikasından çok bürokratizm üzerine bir partiyle bulunduğu konuma geldiğini ifade etti.

'CHP YÜZÜNÜ SAĞA DÖNDÜ'

CHP'nin dönemsel olarak tarihsel bir gerçekçiliği bulunan reel sosyalizmi gençlere ulaşmak adına sadece söylem için kullandığını savunan MHP Genel Başkan Yardımcısı, ana muhalefet partisinin yüzünü sağa dönerek başarı yakalamaya çabaladığını ve iç politikayı da hedef aldığını yazdı.

Ardından yaptığı bir paylaşımda eski bir açıklamasını hatırlatan Feti Yıldız, "Daha önce X'de yaptığım paylaşımda ne yazmıştık: Prof Dr. İdris Küçükömer, 70’li Yıllarda İstanbul Üniversitesinden tanıdığım “yabancılaşma” kavramı üzerine yazdığı yazılar çok ses getirmiş bir entelektüel bir iktisat filozofuydu. Birçok eserinde CHP’nin tek parti dönemi boyunca kitleler üzerinde kurduğu ağır baskıyı anlatır" ifadelerini kullandı.

'İLERİCİ BİR DURUMU YOK'

CHP ve ona bağlı batıya yakın bürokratların halkla hep ayrı düştüğünü söyleyen Yıldız, tarihi boyunca bürokrasinin partisi olan CHP'nin, askeri bürokrasinin darbe girişimlerine de hep destek verdiğini savunarak sol söylemle hiç ilgisi bulunmadığını işaret etti. CHP'nin batıcı olduğunu söyleyen MHP'li Yıldız, partinin ilericilik niteliği olmadığını yazdı.

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