Bahçeli'den 'Tekrar Aday Olma Derdim Yok' Diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yolundan Caymaya Hakkın Yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen gün yaptığı , "Benim tekrar aday olma derdim yok" açıklamasına yanıt verdi.

Bahçeli açıklamasında, "Benim tekrar aday olma derdim yok" ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 'yeni anayasa' tartışmaları zaman alevlenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinin dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" demişti.

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması kamuoyunda büyük ses getirmişti.

Bahçeli açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur. Kaldı ki bu durum bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumludur. Terörsüz Türkiye’de aşılacak nice merhale söz konusudur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi hususunda elbirliğiyle yapacağımız pek çok şey olduğu her türlü izahtan varestedir.

Bulanık suda balık avlama merakında olan kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının el ovuşturmasına, bozgun heveslerinin azgınlaşmasına, yapılanı yıkmak için pusuya yatmalarına göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak Milliyetçi Hareket Partisi’nde ve Cumhur İttifakı’nda olması baştan ayağa muhal bir hayaldir.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır.

Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir."

Kaynak: Haber Merkezi