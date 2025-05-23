Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi Bekleyen Tehlikeyi Açıkladı: 'Bu Bir Felaket'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aile insanlık tarihinin en önemli müesseselerinden biridir. Aile toplumun yapı taşıdır. Aile huzur bulduğumuz, güven bulduğumuz en güvenli limandır. Çocukların ilk eğitimlerini aldığı müşfik bir yapıdır. Aile insanı yaşatan bir yapıdır.

Ailenin çöktüğü, çözüldüğü her toplum çökmeye mahkumdur. Aileye yönelik her saldırıya karşı koymak hepimizin asli vazifesidir. Bunun için diyoruz ki 'aileyi savunmak insanı savunmaktır." Aileyi büyütmek geleceği inşa etmektir.

Kişisel konforu önceleyen yaşam biçimi, gençlerden başlayarak maalesef toplumun kılcallarına doğru ilerliyor. Kültür emperyalizmi tüm araç gereç aparatlarıyla aile müessesesini hack'lemeye çalışmaktadır.

Milli bünyemizi tehdit eden cinsiyetsizleştirme projeleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Anomalinin normalleştirilmesine göz yummayacağız. Uluslararası arenada öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz.

Kürtaj masumlaştırılmaya çalışıldı. Demografik dengemiz alt üst oldu. Geçtiğimiz aylarda TÜİK'in açıkladığı veriler karşı karşıya olduğumuz tehditleri ortaya koydu. Doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu bir felaket. Bu kritik eşiğin çok altında seviyedir. Biz bunu söyleyince hemen birileri ekonomi diyor.

Bugün muhalefetin üzerinde tepindiği gerçeği burada açıklığa kavuşturmak isteriz. Doğum hızının düşmesinin nedeni ekonomide yaşanan dönemsel sorunlar değildir.

Evlat sahibi olmayı özendirecek çok önemli politikaları devreye alıyoruz. Bu süreçte 2025 senesini Aile Yılı ilan ettik.

Bu 10 yıl içerisinde birçok alanda aileyi merkeze alan güçlü adımlar atacağız. Mutlu aile mutlu bir birey ve mutlu bir toplum demektir. Millet olarak maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen bizi ayakta tutan şey aile bağlarımızdır.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi