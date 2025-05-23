DEM Parti'den Çarpıcı Çıkış: Türkiye'nin Yeni Bir Anayasaya İhtiyacı Var

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yeni anayasa tartışmalarını farklı siyasi çıkar tartışmalarının üzerinde tutmak gerekiyor" dedi.

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DEM Parti'den Çarpıcı Çıkış: Türkiye'nin Yeni Bir Anayasaya İhtiyacı Var

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin yeni dönem için kapsamlı bir strateji hazırlığında olduğunu duyurdu. Parti olarak siyasi çıkar hesaplarının ötesine geçilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, "Bu süreç yalnızca oy ya da taban kaygısıyla yürütülemez. Bütüncül ve değişime açık bir yaklaşıma ihtiyaç var" dedi.

ANAYASA ÇIKIŞI

Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkinde açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığı ile yaptıkları görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini hatırlattı. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu yineleyen Doğan, "Bizim bu konudaki tutumumuz net. Yeni anayasa tartışmaları dar siyasi hesaplardan arındırılmalı. Bu ülkenin çoğulcu, demokratik bir anayasa ile yeniden şekillenmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Doğan şöyle konuştu:

"Adalet Bakanı da açıkladı yeni anayasa gündemi konuşulmadı. Ama yeni anayasa konusunda DEM Parti’nin fikri yıllardır olduğu gibi çok açık, Türkiye’nin evet yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Kimsenin sanırım itirazı da yoktur. Herkes aynı noktaya dikkat çekiyor. Burada da farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Bu yeni anayasa tartışmalarını başka siyasi hesap ve çıkar tartışmalarının üstünde tutmak gerekiyor."

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Kaynak: Haber Merkezi

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