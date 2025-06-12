MSB'den Flaş Açıklama: 'Teslim Olan Terörist Sayısında Artış Var'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'nın geçtiğimiz ay aldığı fesih kararının ardından teslim olan terörist sayısında artış olduğunu belirtti. MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor, tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var." denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

6 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, tüm risk ve tehdit unsurlarına karşı mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Aktürk, Pençe-Kilit başta olmak üzere tüm operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzemenin kullanılamaz hale getirildiğini aktardı.

Sınırların kesintisiz bir şekilde korunduğunu belirten Aktürk, "Hudutlarımızda 112'si son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 bin 559 şahıs yakalanmış, son bir haftada engellenen 1634 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 37 bin 637 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 8 Ocak'ta başlayan tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 151, Münbiç bölgesinde 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili de değerlendirme yapan Aktürk, "614 gündür Gazze'ye keyfi ve hukuksuz saldırılarını sürdüren İsrail yönetimi, insani yardımların ulaşmasına da engel olmaya devam etmektedir. İçinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' adlı gemiye İsrail'in uluslararası sularda müdahale etmesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerini kullanarak İsrail hükümetini Batı Şeria'ya yönelik baskılarına son vermeye çağırdı.

'KARARLIĞIMIZDA AZALMA YOK'

Bakanlık kaynakları, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye yeni yönetimi ile entegrasyon sürecinin suistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

'TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI ARTTI'

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin soruları yanıtlayan kaynaklar, "Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDAKİ ANLAŞMA

Kaynaklar, Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması'nın Hafter tarafının da incelemeye aldığına dair haberle ilgili sorular üzerine, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası her iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyan, hakkaniyet temelli bir anlaşmadır. Bahse konu Mutabakat Muhtırasında deniz alanları belirlenirken, ana karalar arası ortay hat esas alınmış, Libya'nın hakları diğer ülkelerin maksimalist taleplerinin aksine tam manasıyla korunmuştur. Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya ile tarihi bağlara dayanan müttefikliğimiz denizlerle de tescillenmiştir. Hafter tarafının da bunu incelemeye almasını olumlu karşılıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

SURİYE'DE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin ise "Türkiye olarak temel gayemiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanmasıdır. Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suiistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA