AKP Cephesinden Bir Açıklama Daha: Terör Örgütü PKK Silahları Ne Zaman Bırakacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı 'PKK'ya silah bıraktır' çağrısıyla başlayan ardından beklenen çağrının gelmesiyle, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı almasından sonra Türkiye siyasetinde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

PKK'nın ne zaman silah bırakacağı merak konusu olurken, AKP cephesinden bir açıklama daha geldi. AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, basın mensuplarına konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Ala, Türkiye'nin "terörsüz bir ülke" hedefine yönelik önemli adımlar attığını belirten Ala, terör örgütünün silah bırakma sürecine dair iyimser bir tablonun olduğunu, yaz aylarında silah bırakma sürecinin tamamlanmasını ön gördüklerini söyledi.

MECLİS NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Provokasyonların önlenmesi için güvenlik birimlerinin çalıştığını ve sürecin planlı bir şekilde ilerlediğini belirten Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği Meclis'te oluşturulacak komisyonun, süreci yöneten güvenlik birimlerinin çalışmalarını tamamladıktan sonra devreye gireceğine dikkati çekti.

Ala, "MİT raporları gelecek, Meclis, gerektiğinde devreye girecektir. Yani aşama aşama gidiyoruz. Eğer daha sonra atacağınız bir adımı, şimdi atarsanız, şimdi atacağınız adımı da atamaz hale gelirsiniz. Onun için, biz bu konuda tecrübeliyiz. Temkinli yaklaşılıyor biraz." şeklinde konuştu.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Anayasa yapım sürecinde tüm siyasi partilerin uzlaşmasının önemine işaret eden Ala, "Tek başımıza çoğunluğumuz olsa bile anayasayı muhalefetle birlikte yapmayı arzu ederiz, toplumun geniş kesimlerinin rızasını alan bir anayasanın, Türkiye'nin önünü açacağına ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA