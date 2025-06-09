Türkiye'de İlk Kez Görüldü Hızla Üremeye Başladı! Fark Etmeden Temas Ediyor, 30'dan Fazla Hastalık Taşıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden (TOGÜ) bilim insanları, Türkiye’de daha önce rastlanmamış bir kene türünü belirleyerek önemli bir keşfe imza attı. TOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, Japonya'dan Dr. Kandai Doi ile yürüttükleri ortak çalışma sonucu, "Haemaphysalis longicornis" adlı istilacı kene türünün Türkiye’deki varlığını ortaya koyduklarını açıkladı.

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Prof. Dr. Keskin, geçen yıl İstanbul'da bir vatandaşın vücudunda bulduğu keneyi incelemeye aldıklarını belirtti. İnceleme sonucu, kenenin Uzak Doğu kökenli ve büyük olasılıkla Çin menşeli olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi. Keskin, "Bu türün Türkiye’de yerleştiğine ve çoğalmaya başladığına dair elimizde net bulgular var. Larva, nimf ve ergin evrelerini sahada gözlemledik" dedi.