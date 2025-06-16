Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Temas! İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü: 'Türkiye Kolaylaştırıcı Bir Rol Üstlenmeye Hazır'

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İsrail ve İran arasındaki savaşın dördüncü gününde de barış diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmede İsrail ile çatışma ve bölgesel konuları ele aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

İsrail ile İran arasında barışın gerçekleşmesi için kritik temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah ve Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüşmüştü.

'TEK YOL MÜZAKERE' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde tek çözüm yolunun müzakereler olduğunun altını çizmişti. Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Bölgenin savaşa tahammülü yok, tek yol müzakere’ demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtmişti.

'SOYKIRIMI GÖLGELEMEYE İZİN YOK'

Türkiye ve Kuveyt'in, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve bölgedeki saldırganlığına karşı güçlü tepkiler verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı gölgelemeye gayret gösterdiğini ve buna izin verilemeyeceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA