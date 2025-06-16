Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Temas! İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü: 'Türkiye Kolaylaştırıcı Bir Rol Üstlenmeye Hazır'

İran ve İsrail savaşının tansiyonu yükselttiği Orta Doğu’da barışın sağlanması için kritik temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Temas! İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü: 'Türkiye Kolaylaştırıcı Bir Rol Üstlenmeye Hazır'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ve İran arasındaki savaşın dördüncü gününde de barış diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmede İsrail ile çatışma ve bölgesel konuları ele aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Temas! İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü: 'Türkiye Kolaylaştırıcı Bir Rol Üstlenmeye Hazır' - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

İsrail ile İran arasında barışın gerçekleşmesi için kritik temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah ve Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Temas! İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü: 'Türkiye Kolaylaştırıcı Bir Rol Üstlenmeye Hazır' - Resim : 2

'TEK YOL MÜZAKERE' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde tek çözüm yolunun müzakereler olduğunun altını çizmişti. Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Bölgenin savaşa tahammülü yok, tek yol müzakere’ demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Temas! İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü: 'Türkiye Kolaylaştırıcı Bir Rol Üstlenmeye Hazır' - Resim : 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtmişti.

'SOYKIRIMI GÖLGELEMEYE İZİN YOK'

Türkiye ve Kuveyt'in, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve bölgedeki saldırganlığına karşı güçlü tepkiler verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı gölgelemeye gayret gösterdiğini ve buna izin verilemeyeceğini ifade etmişti.

Barış Diplomasisi Devam Ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peş Peşe Kritik GörüşmelerBarış Diplomasisi Devam Ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peş Peşe Kritik GörüşmelerGüncel

2 Günde 2'nci Görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Arasında Kritik Temas2 Günde 2'nci Görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Arasında Kritik TemasGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail
Son Güncelleme:
16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir 16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir
Adana’da İki Genci Dövmüştü! Serbest Bırakılan Zanlı Bu Kez de Yaşlı Adamı Darbetti Adana’da İki Genci Dövmüştü! Serbest Bırakılan Zanlı Bu Kez de Yaşlı Adamı Darbetti
Üniversite Öğrencilerine '19 Mart' Soruşturmaları: Halay Çekmek, Helva Kavurmak, Çocuk İşçiliğine Hayır Demek Suç Sayıldı HER ŞEY SUÇ SAYILDI
Temizlikte En Sık Yapılan 9 Hata: Toz Aldıkça Kirleniyor Temizlikte En Sık Yapılan 9 Hata: Toz Aldıkça Kirleniyor
ÇOK OKUNANLAR
Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak
Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında
Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor
Başarısızlıktan İmparatorluğa: Hasat Tarlada Çürüyünce Zengin Oldu! Şimdi Paraya Para Demiyor Başarısızlıktan İmparatorluğa: Hasat Tarlada Çürüyünce Zengin Oldu! Şimdi Paraya Para Demiyor