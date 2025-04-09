Berkin Elvan'ın Annesi Gülsem Elvan ve Babası Sami Elvan'a Hapis Cezası!

Gezi eylemlerinde polisin biber gazı fişeğiyle öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davada karar çıktı.

SAMİ ELVAN SALONU TERK ETTİ

Savunmasını yaparken mütalaaya tepki gösteren Sami Elvan salonu terk ederken mahkemeye seslendi. Mahkeme heyetinin bu ülkenin kaderini belirleyecek insanlar olduğunu belirten Elvan, Berkin daha 14 yaşında olduğunu anımsattı.

O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Emri ben verdim' sözlerini anımsatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşini yuhlattığına da değinerek "Biz de ona istinaden adliyedeki hukuksuzluğu gördüğümüz için bunları söyledik. Biz sözlerimi inkar etmiyoruz. Sonuna kadar arkasındayız” ifadelerini kullandı.

BERKİN'İN ANNE BABASINA HAPİS CEZASI

Karar kapsamında, anne Gülsüm Elvan'a 11 ay 20 gün, baba Sami Elvan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Berkin Elvan'ın ölümünün ardından açıklamalarda bulunmuş; Gülsüm ve Sami Elvan çifti ise 23 Eylül 2020 ve 29 Ocak 2021’deki duruşmaların sonrasında İstanbul adliyesinin önünde yaptıkları açıklamalarda oğullarının öldürülmesinde Erdoğan’ın sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamış, Erdoğan’ı açıklamaları nedeniyle eleştirmişti.

İki ayrı açıklamanın ardından Elvan çiftine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava açılmış; 20 Ocak 2022’de ise ilk duruşma gerçekleşmişti.

Kaynak: ANKA