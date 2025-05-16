Berkin Elvan Davasında 11 Sonra Karar: Ölümüne Neden Olan Polisin Cezası Onandı

Berkin Elvan, 16 Haziran 2013’te Gezi eylemleri sırasında Fatih Dalgalı isimli polis memurunun attığı gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu yaralanmış ve 269 günlük yaşam mücadelesinin ardından 11 Mart 2014'te hayatını kaybetmişti. Berkin Elvan’ın ölümünden 11 sene sonra polis memuru hakkında verilen karar Yargıtay tarafından onandı.

İstanbul 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Dalgalı'nın 'olası kastla insan öldürme" suçunu işlediğine hükmetmiş, 16 yıl 8 ay hapsi cezası vermişti. Ayrıca Dalgalı hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından da onanmıştı. Ancak Dalgalı hapse girmedi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Euronews'te yer alan habere göre; dosya son olarak Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay da polis memuru Fatih Dalgalı’ya verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını suçun “olası kastla” işlendiğine hükmederek onadı.

Kaynak: Euronews