Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 55 Bin 432’ye Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 55 bin 432’ye yükseldi. Yardım noktaları dahil sivillerin hedef alındığı bombardımanda, son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi, 182 kişi yaralandı. Yaralı sayısı ise 128 bini geçti.

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Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 55 Bin 432’ye Yükseldi
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü yoğun saldırılar, sivil kayıpları her geçen gün artırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, can kaybı 55 bin 432'ye, yaralı sayısı ise 128 bin 923'e yükseldi.

İsrail ordusunun, sivillerin sığındığı yerleşim alanlarını, hastaneleri ve yardım dağıtım bölgelerini hedef aldığı belirtiliyor. Son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere ulaştırılan 68 cenazenin yanı sıra, 182 yaralının da tedavi altına alındığı aktarıldı. Enkaz altından çıkarılan 2 kişinin cansız bedenine ise günler sonra ulaşılabildi.

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 55 Bin 432’ye Yükseldi - Resim : 1

18 Mart'ta ateşkesi tek taraflı olarak sona erdiren İsrail'in bu tarihten itibaren 5 bin 139 kişiyi öldürdüğü, 16 bin 882 kişiyi ise yaraladığı açıklandı.

Gazze'de hedef alınan yardım noktalarındaki bilanço da ağırlaştı. Bugün sabah saatlerinde 38 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 338'e, yaralananların sayısı ise 2 bin 831'e ulaştı.

Uluslararası kamuoyu, bu ölümleri soykırım ve savaş suçu olarak değerlendirirken, bölgedeki insani kriz ise her geçen saat derinleşiyor.

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Kaynak: İHA

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