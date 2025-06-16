Tartışmalı Liderin Papa'ya Hediyesi Herkesi Şoke Etti... 'Bu Ne Demek Şimdi?'

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, geçen hafta ziyaret ettiği Papa 14. Leo'ya verdiği hediyeyle dikkat çekti. Milei'nin hediye seçiminin ne anlama geldiği merak konusu gelirken, The Wall Street Journal, bununla ilgili çarpıcı bir analiz yayımladı.

Tartışmalı Liderin Papa'ya Hediyesi Herkesi Şoke Etti... 'Bu Ne Demek Şimdi?'
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, geçtiğimiz hafta Papa 14. Leo ile Vatikan'da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Milei'nin Papa'ya hediyesi ise günün en çok konuşulan olayı oldu. Arjantin lideri, Papa'ya 1642 tarihinden kalma tarihi bir belge, el dokuması vikunya pançosu ve Avusturyalı ekonomist Friedrich Hayek'in 1988'da çıkardığı "Ölümcül Kibir: Sosyalizmin Hataları" adlı kitabını hediye etti.

Özellik Hayek'in kitabının hediye edilmesi gündem olurken, The Wall Street Journal, Amazon'da 19 dolara satılan kitabı "en değerli hediye" olarak tanımladı. Bu sembolik hediyenin, devletin ekonomiden elini çekmesi gerektiği hakkındaki inancın bir ifadesi olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

Tartışmalı Liderin Papa'ya Hediyesi Herkesi Şoke Etti... 'Bu Ne Demek Şimdi?' - Resim : 1

'İNSANIN ÖLÜMCÜL KURUNTUSU'

İnsanın, dünyayı kendi isteklerine göre şekillendirebileceğine inanmasının "ölümcül bir kuruntu" olduğuna inanan Hayek, devleti yönetenlerin bilgi eksikliklerine rağmen ekonomiyi kendi akıllarınyla yönetemeyeceklerini ve ekonominin merkezi bir akıl tarafından değil, milyonlarca bireyin ticaretteki etkileşimleriyle işlediğini düşünüyordu.

Başkan Milei'nin bu kitabı Papa'ya hediye etmesinin nedeninin, kitaptaki "Ahlak, akılla değil, insanların bir arada yaşarken geliştirdiği kurallarla oluşur. Bu kurallar sayesinde akıl gelişir" kısmı olduğu değerlendiriliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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