Trump'tan 3 Kent İçin Acil Talimat! 'Gözaltı Çabaları Çoğalsın' Emri Verdi

Göçmen karşıtı politikaları ile dikkatleri üzerine çeken ABD Başkanı Donald Trump, göçmenler için yeniden harekete geçti. Trump’ın, göçmenlere yönelik sınır dışı ve gözaltı çabalarının yoğunlaştırılması emri verdiği belirtildi. Trump, Los Angeles, Chicago ile New York’ta çalışmaların hızlanmasını istedi.

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Trump'tan 3 Kent İçin Acil Talimat! 'Gözaltı Çabaları Çoğalsın' Emri Verdi
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ABD Başkanı seçilmesinin ardından uyguladığı politikaları yoğunlaştıran Donald Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başladığı andan itibaren ülkenin siyasi ve ekonomik politikalarında köklü değişikliklere gitmişti.

Trump'tan 3 Kent İçin Acil Talimat! 'Gözaltı Çabaları Çoğalsın' Emri Verdi - Resim : 1

GÖÇMENLER İÇİN BİR ADIM DAHA

Hem diğer ülkelerle olan ilişkilerini hem de küresel piyasaları doğrudan etkileyen radikal kararlarıyla gündemden düşmeyen Trump, göçmenlere yönelik adımlarını devam ettirdi.

Trump, başta Los Angeles olmak üzere büyük şehirlerde yönetimin göçmen politikalarını eleştirmek için yapılan gösterilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'HİÇBİR ŞEY BİZİ ALIKOYAMAZ'

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) ‘tarihte düzensiz göçmenlere yönelik en büyük toplu sınır dışı operasyonunu’ düzenlediğini belirten Trump ‘Hiçbir şey bizi görevimizi yapmaktan alıkoyamaz’ dedi.

Trump'tan 3 Kent İçin Acil Talimat! 'Gözaltı Çabaları Çoğalsın' Emri Verdi - Resim : 2

3 KENTTE GÖZALTI ÇOĞALMALI

Trump, Los Angeles, Chicago ile New York gibi kentlerde düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı ve gözaltı çabalarının yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.

Trump, federal hükümetin, düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalarını devam ettireceğini bildirdi.

Trump'tan 3 Kent İçin Acil Talimat! 'Gözaltı Çabaları Çoğalsın' Emri Verdi - Resim : 3

ALTIN KARTI DUYURMUŞTU

Trump, daha öncede 5 milyon dolar karşılığında ABD vatandaşı olmanın kolaylaştığını açıklamıştı. Trump, elindeki kartı göstererek ‘Bakın buna. 5 milyon dolara bu sizin olabilir. Bu bir altın kart, Trump kartı. İlkini ben satın aldım. Muhtemelen iki hafta içinde de diğerleri satışa çıkacak’ demişti.

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Kaynak: DHA

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