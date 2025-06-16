ABD'nin West Virginia Eyaletinde Sel Felaketi: 5 Ölü, Kayıplar Var

West Virginia’da hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Felakette 5 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer kayıp kişileri arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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ABD'nin West Virginia Eyaletinde Sel Felaketi: 5 Ölü, Kayıplar Var
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ABD’nin West Virginia eyaletinde hafta sonu boyunca etkili olan yoğun yağış ve rüzgarlar büyük bir sel felaketine neden oldu. Eyaletin birçok noktasında meydana gelen taşkınlar, hayatı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde binaların çöktüğü bildirildi. Sel, bölge halkı için zor anlar yaşattı.

West Virginia Valisi Patrick Morrisey, selin bilançosunu açıkladı. Vali, sel nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, kayıp kişilerin bulunması için dron, arama kurtarma köpekleri ve acil müdahale ekipleri ile birlikte çalışmalar yürütüyor. Bu arama kurtarma operasyonlarının zorlu hava koşullarına rağmen devam ettiği vurgulandı. Vali Morrisey, felaket bölgesinde halkın dikkatli olmasını ve yetkililerin uyarılarını takip etmesini istedi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. NWS, özellikle selden etkilenen bölgelerde acil durum ilan edildiğini belirterek, halkın tedbirli olmasını istedi. Yağışların devam edebileceği ve risklerin sürebileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: AA

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ABD Sağanak yağış
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