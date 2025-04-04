Trump 'Altın Kart'ı İlk Kez Gösterdi... Parayı Veren Göçmen Vatandaşımdır!

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başladığı andan itibaren ülkenin siyasi ve ekonomik politikalarında köklü değişikliklere gitti. Hem diğer ülkelerle olan ilişkilerini hem de küresel piyasaları doğrudan etkileyen radikal kararlarıyla gündemden düşmeyen Trump, bu kez de "Trump kart" adlı sistemle dünya kamuoyunda yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz ay, ABD'de süresiz oturum ve çalışma izni hakkı tanıyan Green Card'ın "daha ayrıcalıklısı" şeklinde tanıttığı "altın kart"ı duyuran Trump, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, elindeki kartı göstererek "Bakın buna. 5 milyon dolara bu sizin olabilir. Bu bir altın kart, Trump kartı. İlkini ben satın aldım. Muhtemelen iki hafta içinde de diğerleri satışa çıkacak " dedi.

GÖÇMENLERE AYRICALIK

Yine geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Ticaret Bakanı Howard Lutnick, 1000'den fazla altın kartın satıldığını iddia ederek bu şekilde, Trump'ın ülkeden göndermeye çalıştığı göçmenlere çalışma hakkı verilip vatandaşlığın önünün açıldığını bildirmişti.

"Trump kart" ile Trump ABD hükümeti, ülkeye 1 milyon dolarlık yatırım yapan kişilere Green Card veren EB-5 vize programını değiştirmeyi düşünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi