Trump 'Altın Kart'ı İlk Kez Gösterdi... Parayı Veren Göçmen Vatandaşımdır!

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı politikalarının arkasından dikkat çeken bir sistem getirdi. "Trump kart" adlı belgeyi gösteren Trump, 5 milyon dolar karşılığında ABD vatandaşı olmanın kolaylaştığını açıkladı.

Son Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başladığı andan itibaren ülkenin siyasi ve ekonomik politikalarında köklü değişikliklere gitti. Hem diğer ülkelerle olan ilişkilerini hem de küresel piyasaları doğrudan etkileyen radikal kararlarıyla gündemden düşmeyen Trump, bu kez de "Trump kart" adlı sistemle dünya kamuoyunda yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz ay, ABD'de süresiz oturum ve çalışma izni hakkı tanıyan Green Card'ın "daha ayrıcalıklısı" şeklinde tanıttığı "altın kart"ı duyuran Trump, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, elindeki kartı göstererek "Bakın buna. 5 milyon dolara bu sizin olabilir. Bu bir altın kart, Trump kartı. İlkini ben satın aldım. Muhtemelen iki hafta içinde de diğerleri satışa çıkacak " dedi.

Trump 'Altın Kart'ı İlk Kez Gösterdi... Parayı Veren Göçmen Vatandaşımdır! - Resim : 1

GÖÇMENLERE AYRICALIK

Yine geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Ticaret Bakanı Howard Lutnick, 1000'den fazla altın kartın satıldığını iddia ederek bu şekilde, Trump'ın ülkeden göndermeye çalıştığı göçmenlere çalışma hakkı verilip vatandaşlığın önünün açıldığını bildirmişti.

"Trump kart" ile Trump ABD hükümeti, ülkeye 1 milyon dolarlık yatırım yapan kişilere Green Card veren EB-5 vize programını değiştirmeyi düşünüyor.

ABD Borsaları Çakıldı, Trump'tan Yeni Açıklama Geldi: 'Hastanın Durumu Ağırdı, Bir Operasyon Geçirdi'ABD Borsaları Çakıldı, Trump'tan Yeni Açıklama Geldi: 'Hastanın Durumu Ağırdı, Bir Operasyon Geçirdi'Ekonomi
Dünyanın Gözü Ondaydı... Trump Yeni Vergileri Açıkladı: Listede Türkiye de VarDünyanın Gözü Ondaydı... Trump Yeni Vergileri Açıkladı: Listede Türkiye de VarEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Donald Trump göçmen
Son Güncelleme:
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
Bollywood'un Ünlü İsmi Hayatını Kaybetti Bollywood'un Ünlü İsmi Hayatını Kaybetti
ABD Borsaları Çakıldı, Trump'tan Yeni Açıklama Geldi: 'Hastanın Durumu Ağırdı, Bir Operasyon Geçirdi' ABD Borsaları Çakıldı, Trump'tan Yeni Açıklama Geldi
ABD’de Heyelan Faciası, Ölü Sayısı Artıyor ABD’de Heyelan Faciası, Ölü Sayısı Artıyor
İtalya Alarmda, Etna Yanardağı Bir Kez Daha Harekete Geçti İtalya Alarmda, O Yanardağ Bir Kez Daha Harekete Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Kara Sonunda Patladı! Hakan Kara Sonunda Patladı!
Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak
Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor
TOKİ'den 44 İlde Büyük Kampanya! Yüzlercesi Sudan Ucuza Satışa Çıkıyor, Çabuk Davranan Tapuyu Alacak TOKİ'den 44 İlde Büyük Kampanya! Yüzlercesi Sudan Ucuza Satışa Çıkıyor, Çabuk Davranan Tapuyu Alacak
Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor