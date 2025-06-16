İran'da Bir Kişi ‘İsrail'e Casusluk’ Suçlamasıyla İdam Edildi

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İran basınında yer alan haberde, İsmail Fikri adlı bir İranlının "Mossad adına casuslukta bulunmaktan dolayı suçlu bulunduğu" ifadelerine yer verildi.

Mossad ajanlarıyla irtibatta olduğu suçlaması yöneltilen Fikri'nin Aralık 2024'te gözaltına alındığı ve bu sabah idam edildiği aktarıldı.

İran'da son haftalarda İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan 2 kişi daha idam edilmişti.

Kaynak: AA