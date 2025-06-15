İsrail Dört Koldan Katlediyor! Gazze’de Can Kaybı 55 Bin 362 Oldu

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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız sürerken, yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi’nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 65 sivilin cansız bedeni ile 315 yaralının getirildiği, cenazelerden 8'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 5 bin 71 Filistinlinin öldürüldüğünü, 16 bin 700 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 55 bin 362'ye, yaralı sayısının 128 bin 741'e yükseldiği ifade edildi.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE KATLİAM

İsrail’in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, 24 saat içinde 26 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 117'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 300'e, yaralı sayısı ise 2 bin 649'dan fazlaya yükseldi" denildi.

Kaynak: AA-İHA