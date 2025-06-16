İsrail, İran Televizyonunu Vurdu! Saldırı Anı Canlı Yayına Yansıdı

İsrail ordusu, İran devlet televizyonuna saldırı düzenledi. Saldırı anı canlı yayına yansırken, İran devlet televizyonu IRIB binaya saldırı düzenleneceğini bildiklerini, ancak kalıp yayın yapmayı tercih ettiklerini açıkladı.

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İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail Savunma Bakanı, "İran devlet Televizyonu ve Radyosu yok olmak üzere" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından İsrail ordusu, İran devlet televizyonu IRIB'e saldırı düzenledi.

İsrail’in düzenlediği hava saldırısı sonucunda İran devlet televizyonu IRIB binasından dumanlar yükseldiği belirtildi. İran devlet televizyonu IRIB, Savunma Bakanı'nın açıklamasına atıfla, binaya saldırı düzenleneceğini bildiklerini, ama kalıp yayın yapmayı tercih ettiklerini açıkladı.

İran televizyonu ayrıca yayın sırasında vurulma anlarını paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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