Ne Gram Altın Ne Çeyrek Altın: 2025’in Yeni Gözdesi Oldu! Bir Detayı Bile Değerini Katlıyor, Elinde Olan Köşeyi Dönüyor

YATIRIMCININ İLGİSİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Özellikle 22 ayar burma bilezikler, düşük işçilik maliyeti ve yüksek değer saklama potansiyeli nedeniyle yatırımcıların ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor. 11, 16, 20 ve 40 gram gibi çeşitli gramajlarda satışa sunulan modeller arasında tekli, çiftli ve üçlü tasarımlar öne çıkıyor. Gramaj arttıkça fiyat da yükseliyor.