Ne Gram Altın Ne Çeyrek Altın: 2025’in Yeni Gözdesi Oldu! Bir Detayı Bile Değerini Katlıyor, Elinde Olan Köşeyi Dönüyor
Türkiye’de yatırım aracı olarak sıklıkla tercih edilen burma bilezikler, hem estetik görünümleri hem de ekonomik değeriyle takı meraklılarının ve yatırımcıların ilgi odağında yer almaya devam ediyor. Özellikle 22 ve 24 ayar modeller, geleneksel takılar arasında en çok rağbet görenler arasında bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Geleneksel düğün takısı olmanın yanı sıra birikim aracı olarak da değerlendirilen burma bileziklerin fiyatları, altın piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Ayrıca bilezik üzerindeki işçilik, tasarım detayları ve gramajı da nihai fiyatı etkileyen faktörlerin başında geliyor.
YATIRIMCININ İLGİSİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Özellikle 22 ayar burma bilezikler, düşük işçilik maliyeti ve yüksek değer saklama potansiyeli nedeniyle yatırımcıların ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor. 11, 16, 20 ve 40 gram gibi çeşitli gramajlarda satışa sunulan modeller arasında tekli, çiftli ve üçlü tasarımlar öne çıkıyor. Gramaj arttıkça fiyat da yükseliyor.
BİLEZİK ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!
Uzmanlar, burma bilezik alırken güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca güncel altın kuru takip edilmeli, gramajda işçilik kaynaklı sapmalar göz önünde bulundurulmalı. Örneğin, %5’lik işçilik sapması, bileziğin gerçek ağırlığının alım-satımda daha düşük hesaplanmasına neden olabiliyor. Ayrıca işçilik ücreti sadece alışta ödeniyor, satışta geri alınamıyor.
2025 BURMA BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatlarındaki değişimle birlikte burma bileziklerin fiyatları da güncelleniyor. 11 Nisan 2025 itibarıyla bazı güncel fiyatlar şöyle:
20 gram 22 Ayar 3’lü Burma Bilezik: 79.039 TL
10 gram 22 Ayar İşçiliksiz Paftalı Model: 40.592 TL
15 gram 22 Ayar Mersin Burması: 61.353 TL
20 gram 22 Ayar Adana Burması: 82.544 TL
7 gram 22 Ayar Paftalı Burma: 27.987 TL
30 gram Sepet Hasır Model: 119.414 TL
25,15 gram 22 Ayar Burma Bilezik: 103.640 TL