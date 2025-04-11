Market Ürünlerini Son Kullanma Tarihine Bakıp Atmayın! Uzmanlar O Detayı Açıkladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Tarım Bakanlığı (USDA), konserve ürünlerdeki son kullanma tarihinin genellikle kaliteyi ifade ettiğini belirtiyor. Ticari olarak hazırlanmış konserveler, uygun koşullarda saklandığında tarihi geçse bile güvenle tüketilebilir. Ancak kutuda şişme, pas, sızıntı veya bombeleşme gibi fiziksel hasarlar varsa, ürün son kullanma tarihine bakılmaksızın çöpe atılmalı.