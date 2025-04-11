Market Ürünlerini Son Kullanma Tarihine Bakıp Atmayın! Uzmanlar O Detayı Açıkladı
Mutfakların vazgeçilmezi konserve ürünlerde son kullanma tarihi kafa karıştırıyor. Uzmanlar, tarihi geçmiş konservelerin her zaman bozulmuş anlamına gelmediğini, ancak dikkat edilmesi gereken önemli işaretler olduğunu söylüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Tarım Bakanlığı (USDA), konserve ürünlerdeki son kullanma tarihinin genellikle kaliteyi ifade ettiğini belirtiyor. Ticari olarak hazırlanmış konserveler, uygun koşullarda saklandığında tarihi geçse bile güvenle tüketilebilir. Ancak kutuda şişme, pas, sızıntı veya bombeleşme gibi fiziksel hasarlar varsa, ürün son kullanma tarihine bakılmaksızın çöpe atılmalı.
RAF ÖMRÜ BU ŞEKİLDE BELİRLENİYOR
USDA’ya göre, domates gibi asitli konserveler 18-24 ay, düşük asitli konserveler ise 5 yıla kadar dayanabiliyor. Ancak serin, kuru ve karanlık bir ortam şart. Sıcaklık, nem veya ışık, konservelerin güvenliğini riske atabilir.
SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN
Mayo Clinic uzmanları, şüpheli konservelerde asla tadım yapılmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle ev yapımı konservelerde botulizm gibi ciddi gıda zehirlenmeleri riski taşıyabilir. Şüpheli bir koku, görünüm veya ambalaj durumu fark edildiğinde, ürün hemen atılmalı.
GÖRÜNÜM VE KOKU ÖN PLANDA OLMALI
Gıda güvenliği uzmanları, konserve alırken yalnızca son kullanma tarihine değil, ambalajın sağlamlığına, ürünün kokusuna ve görünümüne dikkat edilmesini öneriyor. Doğru saklama ve dikkatli kontrolle, konserveler mutfakta güvenilir bir yardımcı olmaya devam edebilir.