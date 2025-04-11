CHP'li Burhanettin Bulut Bypass Ameliyatı Geçirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut bypass ameliyatı oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bulut, kısa bir istirahatten sonra görevinin başına dönecek.
CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un rutin sağlık kontrolleri sonrası damarında tıkanıklık tespit edildi.
KURULTAY SONRASI AMELİYAT OLDU
Bulut, CHP’nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı sonrası ameliyata karar verdi. Bulut, İstanbul’da bir hastanede gerçekleştirilen ve başarılı geçen bypass ameliyatı sonrası kısa bir istirahatten sonra görevinin başına dönecek.
Kaynak: ANKA
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