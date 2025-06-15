Hadise’den Kahreden Haber! Hayranları Duyunca Yıkıldı... Saatler Kala Açıkladı

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Magazin dünyasının gündeminden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabı Instagram’dan öyle bir paylaşım yaptı ki görenler ne yapacağını şaşırdı.

HAYRANLARINA KÖTÜ HABER

Avrupa turnesi kapsamında birçok ülkede sahne alan Hadise, Türkiye’deki konserleri için heyecanla bekleyen hayranlarına kötü haberi verdi. Instagram hesabından serumlu bir fotoğraf paylaşan Hadise herkesi korkuttu.

Ünlü şarkıcı ‘Antalya. Sesim gitti ama akşam için elimden geleni yapıyorum. Şimdi havaalanına geçiyorum. Umarım iyi olurum’ dedi.

'BÖYLE MAGAZİN Mİ YAPILIR?'

Kendisini hedef alanlara da tepki gösteren Hadise şunları söyledi: Bir fotoğraf çekilmiş bir konserimizden, insanlar içeriye girerken arka taraflar daha tam dolmamışken. 'Hadise salonları dolduramıyor.' Şimdi bakın bu kötü niyet değil de ne? Böyle magazin yapılır mı sizce?

'BUNU BİRÇOK SANATÇI YAŞIYOR'

Ben size şunu söyleyeyim tabii ki her sahne tamamen dolu olmayabilir. Ben Hadise olarak bunu kabul edebiliyorum. Bunu birçok sanatçı yaşıyor, onlara bir şey demiyorlar ama bana gelince saatlerce konuşabiliyorlar.