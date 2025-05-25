Hadise Maldivler'e Damga Vurdu! Sosyal Medyada Beğeni Butonu Çöktü

Hakkındaki haberler ve kaoslarla magazin gündeminden bir türlü düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise bu kez de Maldiv tatili ile sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı son olarak oyunculuğa adım attığı dizisi Esas Oğlan’daki rol arkadaşı Seda Bakan ile arasındaki krizle anılmıştı.

Hadise’nin Seda Bakan’ın yakın arkadaşlarıyla sık sık görüşmesi, Bakan ile iletişiminin kopuk olması yönündeki iddialar iki arkadaşın arasının bozulduğu iddiasını da gündeme taşımıştı.

Bakan, sosyal medya hesabına başkalarının girdiğini duyurmuş, eski rol arkadaşlarını ima etmişti. İkili arasındaki iddialar sürerken Hadise sorun olmadığını belirtmişti.

Hadise, jürisi olduğu O Ses Türkiye yarışmasının sona ermesini fırsat bilip tatil yapmak için Maldivler’e gitti. Ünlü şarkıcının Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar çok konuşuldu.