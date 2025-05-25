Hadise Maldivler'e Damga Vurdu! Sosyal Medyada Beğeni Butonu Çöktü

O Ses Türkiye yarışmasının jürileri arasında yer alan ünlü şarkıcı Hadise, yarışmanın final yapmasının ardından soluğu dünyaca ünlü tatil yeri Maldivler’de aldı. Ünlü şarkıcı bikini pozlarıyla sosyal medyayı salladı, yorum üstüne yorum yağdı. İşte Hadise’nin o pozları…

Esma Karayel Esma Karayel
Hadise Maldivler'e Damga Vurdu! Sosyal Medyada Beğeni Butonu Çöktü

Hakkındaki haberler ve kaoslarla magazin gündeminden bir türlü düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise bu kez de Maldiv tatili ile sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı son olarak oyunculuğa adım attığı dizisi Esas Oğlan’daki rol arkadaşı Seda Bakan ile arasındaki krizle anılmıştı.

Hadise Maldivler'e Damga Vurdu! Sosyal Medyada Beğeni Butonu Çöktü - Resim : 1

Hadise’nin Seda Bakan’ın yakın arkadaşlarıyla sık sık görüşmesi, Bakan ile iletişiminin kopuk olması yönündeki iddialar iki arkadaşın arasının bozulduğu iddiasını da gündeme taşımıştı.

Hadise Maldivler'e Damga Vurdu! Sosyal Medyada Beğeni Butonu Çöktü - Resim : 2

Bakan, sosyal medya hesabına başkalarının girdiğini duyurmuş, eski rol arkadaşlarını ima etmişti. İkili arasındaki iddialar sürerken Hadise sorun olmadığını belirtmişti.

Hadise, jürisi olduğu O Ses Türkiye yarışmasının sona ermesini fırsat bilip tatil yapmak için Maldivler’e gitti. Ünlü şarkıcının Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar çok konuşuldu.

Hadise’den Ayrılık Sonrası Bir Saniye Bile Beklemedi… Eskiye Döndü, Görenler Yorum YağdırdıHadise’den Ayrılık Sonrası Bir Saniye Bile Beklemedi… Eskiye Döndü, Görenler Yorum YağdırdıMagazin

Hadise ve Seda Bakan Arasında İpler Koptu! Olay Beğeni Sonrası Şoke Eden Suç DuyurusuHadise ve Seda Bakan Arasında İpler Koptu! Olay Beğeni Sonrası Şoke Eden Suç DuyurusuMagazin

Etiketler
Hadise Seda Bakan
Trafiğe Çıkanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Artık Göz Açtırmayacak Trafiğe Çıkanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Artık Göz Açtırmayacak
Ünlü Oyuncu Berk Oktay'dan Kızı Mira Milena'ya Duygu Dolu Doğum Günü Mesajı Ünlü Oyuncudan Kızına Duygusal Mesaj
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak
Sosyal Medyada Acımasızca Linç Edilmişti... Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den 'Miss World' Başarısı Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den 'Miss World' Başarısı
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Bu Hataya Düşen Yandı 280 Bin Lira Para Cezası Var Bu Hataya Düşen Yandı, 280 Bin Lira Cezası Var
Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı
81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat 81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat
Bir Zamanların Akü Devi Alıcı Yolu Gözlüyor! İflası Sonrası Son Kalesi de Yıkılacak Bir Zamanların Akü Devi Alıcı Yolu Gözlüyor! İflası Sonrası Son Kalesi de Yıkılacak