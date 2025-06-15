Deniz Bulutsuz'dan 'Ozan Güven' Kararına İlk Yorum: 'Hapse Gireceği Günü Bekliyorum'

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Ünlü oyuncu Ozan Güven ve 2019 yılında ilişki yaşamaya başladığı moda editörü Deniz Bulutsuz, 2020 yılında korkunç bir olayla gündeme geldi. Deniz Bulutsuz, eski sevgilisi Ozan Güven tarafından 13 Haziran 2020 tarihinde darp edildiğini gerekçe göstererek oyuncu hakkında dava açtı. Deniz Bulutsuz'un darp edildiğini görüntülerle de desteklemesinin ardından toplumda infial yaratan olay sonrası Ozan Güven, uzun süre mesleğine işine vermek zorunda kaldı.

Son dönemde yeniden ekranlara dönen Ozan Güven'e tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü oyuncunun Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Ozan Güven'in "kasten yaralama" suçunu işlediğini belirterek 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

'HAPSE GİRECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUM'

Karar sonrası sosyal medyada iki isim gündem olurken, Deniz Bulutsuz'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bulutsuz, karara çok mutlu olduğunu ve yalnız olmadığını hissettiğini dile getirdi. "Unutmayın, asla yalnız değiliz, değilsiniz!" başlığıyla bir açıklama yapan Bulutsuz, 5 yıl önce ağır fiziksel şiddetine maruz bırakıldığı Ozan Güven mahkumiyet alırken, kendisinin tamamen beraat ettiğini söyledi.

Kendisine yaşatılanların cezasız kalmamasına çok sevindiğini anlatan Deniz Bulutsuz, "Bugün itibarıyla ertelemeye tabi tutulmayan bu cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Büyük bir mutlulukla yazıyorum ki kazandım" ifadelerini kullandı. Genç kadın, hakkını aramaktan vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek, kendisinin 5 yıl süren yıpratıcı bir savaşı kazandığını ve bunun çok güzel bir duygu olduğunu aktardı.

'KÖTÜ CEZASIZ KALMASIN'

Davayı açarken bir amacının kendi hakkını aramak, diğerinin de benzer şeyler yaşayan başka kadınlara ilham olmak olduğunu söyleyen Bulutsuz, kararın emsal teşkil etmesini umduğunu belirtti. Avukatlarına bu süreçte verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Bulutsuz, "Kötünün cezasız kalmadığını gördüğümüz daha nice günlere" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

Bu açıklamasının ardından sosyal medyada başta kadınlar olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı Deniz Bulutsuz'a destek mesajları gönderdi. Kadınların birbirlerine destek olarak bu şiddet sarmalıyla mücadele edecekleri vurgulandı.