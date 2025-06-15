Her Müzenin Kabusu Gerçek Oldu! Kristallerle Kaplı Eserin Sanatçısına Büyük Şok… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor

İtalya’da bir müzede ziyaretçinin üzerine oturarak kırdığı, Swarovski kristallerle kaplı "Van Gogh" sandalyesi sosyal medyayı karıştırdı. Değerli taşlarla süslenmiş sandalye yeniden restore edilirken, müze yaşanan olayın videosunu ‘Her müzenin kabusu Palazzo Maffei Müzesi’nde bile gerçek oldu’ notunu düşerek paylaştı.

Esma Karayel Esma Karayel
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İtalya’da bir sanat galerisinde yaşanan olay, sosyal medyanın gündemine oturdu. Palazzo Maffei Müzesi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Bir ziyaretçi Swarovski kristallerle kaplı "Van Gogh" sandalyesine oturarak kırılmasına sebep oldu.

Her Müzenin Kabusu Gerçek Oldu! Kristallerle Kaplı Eserin Sanatçısına Büyük Şok… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor - Resim : 1

'HER MÜZENİN KABUSU GERÇEK OLDU'

Sanatçı Nicola Bolla tarafından tasarlanan eserin kırıldığı anların kamera kaydını paylaşan Palazzo Maffei Müzesi, bu paylaşıma ‘Her müzenin kabusu Palazzo Maffei Müzesi’nde bile gerçek oldu’ notunu düştü.

Her Müzenin Kabusu Gerçek Oldu! Kristallerle Kaplı Eserin Sanatçısına Büyük Şok… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor - Resim : 2

RESTORE EDİLDİ

Paylaşımda, kırılan sandalyenin restore edildiği de duyuruldu. Müze tarafından yapılan açıklamada ‘Günlerdir restore etmenin mümkün olup olmadığını bilmiyorduk, başardık. Müze salonlarında özenle gezen herkese teşekkürler. Sanat sadece görmek için değildir, korunması gerekiyor’ ifadeleri kullanıldı.

Her Müzenin Kabusu Gerçek Oldu! Kristallerle Kaplı Eserin Sanatçısına Büyük Şok… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor - Resim : 3

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Görenleri hayrete düşüren olay sosyal medyada da gündem oldu. X platformunda olaya ilişkin ‘Üzülmedim, içim cız da etmedi. Demek ki popüler kültür eklentisi bu türden ürünlerin etkisi yapay ışıltısından ibaret’, ‘Son hali daha sanat eseri’, ‘Şimdi eserin sağlam bir hikayesi oldu’, ‘Ziyaretçi demeyelim de modern sanatçı diyelim’, ‘Yarın satarlar 1 milyona’ gibi yorumlar yapıldı.

Her Müzenin Kabusu Gerçek Oldu! Kristallerle Kaplı Eserin Sanatçısına Büyük Şok… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor - Resim : 4

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Palazzo Maffei Müzesi İtalya
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