Cumhurbaşkanı'ndan Orta Doğu Diplomasisi, Pezeşkiyan'a Taziye Telefonu! 'İsrail'in Durdurulması Gerek'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail ile İran arasındaki artan gerilim başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına tepki göstererek, Netanyahu yönetiminin bölgenin güvenliği ve istikrarı için en büyük tehdit olduğunu vurguladı. İsrail'in bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, uluslararası camianın Filistin'deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail'i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, nükleer sızıntıya neden olan saldırıların İsrail'in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

'BÖLGENİN YENİ BİR KRİZE TAHAMMÜLÜ YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni bir krize tahammülü olmadığını vurgulayarak, olası bir savaşın büyük bir göç dalgası yaratabileceğine dikkat çekti. Nükleer krizlerin çözümünün ise ancak diplomasi ve müzakere yoluyla mümkün olabileceğini ifade etti.

İRAN CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirterek, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi.





Kaynak: Haber Merkezi