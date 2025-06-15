Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Tutuklama

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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bir adrese yapılan baskında, 1 kilo 118 gram skunk türü uyuşturucu, ruhsatsız bir yivsiz av tüfeği, iki hassas terazi ile suç gelirinden elde edildiği düşünülen bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA