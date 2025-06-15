Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Tutuklama
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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bir adrese yapılan baskında, 1 kilo 118 gram skunk türü uyuşturucu, ruhsatsız bir yivsiz av tüfeği, iki hassas terazi ile suç gelirinden elde edildiği düşünülen bin dolar ele geçirildi.

Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Tutuklama - Resim : 1

Gözaltına alınan üç zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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