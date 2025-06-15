Mardin’de Feci Kaza! 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Meydana gelen kazada, Ali Adın yönetimindeki 01 ACK 407 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın şiddetiyle araçta bulunan Yunus Emre Kösen araçtan fırlayarak tarlaya savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde Kösen’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta sıkışan sürücü Adın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık görevlilerine teslim edilerek ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adın’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kösen’in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA